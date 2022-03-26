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PoW ve Kriptolar Yine Gündemde: Amerika Kamuoyuna Sunuyor!

Kriptolar, ana trend olmaya başladıkça hükümetler ve yetkililer kriptonun doğaya verebileceği zararı ve iklim değişikliğine etkisini tartışıyor.
18:00
26 Mart 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Kripto para birimlerinin benimsenmesi arttıkça, fayda ve zararları daha çok gündeme geliyor. Özellikle hükümetler de artık işin içine giriyor, dijital para birimleri ve tüm kripto para birimleri hakkında çalışmalar sürdürüyor. Öte yandan yetkililer, kriptoların enerji tüketim seviyesi için endişelerini bildiriyor.

İklim Değişikliği ve Kriptolar

ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi, Bilim ve Teknoloji politikası Ofisi (OSTP) aracılığı ile kriptoların enerji kullanımı ve iklim üzerindeki etkilerini kamuoyuna sundu. Bu ayın başlarında Biden, kriptolar için yürütme yasasını imzalamıştı. Bu yasa, ilgili kurumlara kripto paraların ülkenin finansal sistemi üzerindeki etkisini araştırma yetkisi tanımlarken aynı zamanda iklim değişikliği ile mücadele ve güvenlik önlemlerini de içeriyor.

OSTP ise, PoW yani iş kanıtına göre dijital varlıkların büyük miktarlarda enerji kullandığına ve bunun gelecekte iklim değişikliğiyle mücadelede zorluk oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Ancak yetkililer, doğru kullanım haritası oluşturabilmek ve kriptoların doğaya olan etkisini incelemek için çalışmalar yürüteceğini de açıklıyor. Bunun yanı sıra yetkililer, kamuoyundan konu hakkında yorumlarını 9 Mayıs’a kadar iletmelerini istiyor.

Doğalgaz ile Madencilik

Öte yandan Avrupa Parlamentosu da Bitcoin (BTC) ve diğer kripto para birimlerinin madenciliğini yasaklamak için konuyu masaya yatırmıştı. Ancak MiCA raporundan sonra bu yasaklama reddedildi. Ayrıca vatandaşlar ve kurum yetkilileri de madenciliğin yasaklanması konusunda ikiye ayrılıyor. Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA)’nın Başkan Yardımcısı Erik Thedeen, PoW ağlarının yasaklanması çağrısında bulunuyor.

Bunun yanı sıra analistler ise, birçok eleştirmenin aksine kripto madenciliğinin çevre için büyük bir tehdit oluşturduğu iddiasını reddediyor. Ayrıca uzmanlar, madenciliğin yenilenebilir kaynaklarla ilerlenebileceğini ve bunun daha yeşil bir çevreye yol açabileceğini düşünüyor. Bir petrol ve gaz şirketi olan ExxonMobil, Bitcoin (BTC) madenciliği için doğalgaz kullanılabileceğini ortaya çıkararak bu düşünceyi destekliyor.

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