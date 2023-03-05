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Popüler Kripto Para Biriminde Büyük Düşüş: Piyasa Değeri, Yüzde 50’ye Yakın Değer Kaybetti!

Popüler kripto para biriminin piyasa değeri, haftalar içerisinde %50'ye yakın bir düşüş kaydederek 9 milyar doların altına geriledi.
16:30
5 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD regülatörlerinin son dönemlerde stabil kripto para birimi ihraç eden şirketlere açtığı çeşitli soruşturmalar açması ve daha geniş bir düzenleyici çerçeveye vurgu yapması, kripto para piyasasında oldukça önemli bir etki yarattı. Şubat ayında Paxos’un Binance USD’nin ihracının durdurulmasının ardından BUSD’un piyasa değeri, haftalar içerisinde %50’ye yakın bir düşüş kaydetti.

Stablecoin’ler, Regülatörlerin Radarında

Son yıllarda kripto para ekosistemi adına daha güçlü bir düzenleyici çerçeveye olan ihtiyacı vurgulayan çok sayıda mali düzenleyici kurum, bu süreçte stabil kripto para birimi ihraç eden şirketlere de çeşitli soruşturmalar açtı. Özellikle SEC başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) çok sayıda mali düzenleyici kurum, bu bağlamda kapsamlı çalışmalar yürütmeye başladı.

En son da yine açılan soruşturmalar bağlamında Paxos, Binance USD (BUSD) ihracını Şubat ayında durdurdu. Binance USD’nin piyasa değeri, haftalar içerisinde %50’ye yakın bir değer kaybı kaydetti ve 16 milyar dolar seviyelerinden 8,7 milyar dolar seviyelerine geriledi. Bu gelişme, kripto para piyasasında önemli bir etki yarattı. Silvergate haberinin de etkisiyle kripto para piyasası, yeniden düşüş yönlü bir ivme yakaladı.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Son dönemlerde gelen haber akışları ve güncel makroekonomik veriler, piyasada yatırımcılar tarafındaki risk iştahının önemli ölçüde azalmasına neden oldu. Şubat ayı içerisinde birden fazla kez 25.000 dolar seviyelerini test eden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son haftalardaki düşüş ivmesi ile 22.400 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, oldukça yüksek oranlarda değer kaybetti. Bu süreçte kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,11 trilyon dolar seviyelerinden 1,02 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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