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Popüler Kripto Para Analisti Bu Altcoin Koca Bir Sıfır!

Popüler analist bu altcoin için adeta koca bir sıfır dedi. Kripto paralarda son durum ne?
21:45
15 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları dalgalı seyrine devam ediyor ve gelmesi muhtemel yeni iflas haberleri yatırımcıyı tedirgin ediyor. Olumlu haberler kripto paraları neden yükseltir? Yatırımcının risk iştahını artırır, fakat güncel durum sadece mide bulandırıyor. BlockFi yeniden iflas hazırlığında ve bazı kripto para borsalarıyla ilgili sorunlar can sıkmaya devam ediyor. Bugün ÜFE beklentinin altında geldi, Fed kripto paralar için artık bir kılavuz hazırlıyoruz dedi ancak Bitcoin halen 18.000 doların altında alıcı buluyor.

Bu Altcoin Alınmaz

Popüler bir kripto analisti ve InvestAnswers’ın sunucusu, 444.000 abonesine piyasalarda dikkatini çeken bazı önemli detayları aktardı. Algorand’ın günlük aktif kullanıcı sayısının yaklaşık 79.000 olduğunu belirtiyor ve bunun “fena olmadığını” söylüyor. Ancak analiste göre hikaye bundan ibaret değil.

“Son 12 ayın trendine baktığınızda, düz bir çizgi izlediğini görüyorsunuz… Benim için sıfır büyüme kötü bir şey, özellikle de kripto gibi çok hızlı büyüyen ve çok hızlı benimsenen bir alanda.”

InvestAnswers sunucusu ayrıca, Algorand‘ın enflasyonunun bir başka potansiyel olumsuz faktör olduğunu söylüyor.

“Eylül 2021 itibarıyla enflasyon %19,42 idi. Son 365 günde ise tam olarak %16’ydı ki bu yüksek bir oran. En kötüsü değil ama kesinlikle en iyisinin yakınında bile değil.”

ALGO bu yazının yazıldığı sırada 0,26 dolardan işlem görüyordu.

Kripto Paralarda Son Durum

Piyasalar yazı hazırlandığı sırada 853 milyar dolarlık kümülatif değere sahipti. Bitcoin piyasa hakimiyeti ise %38,3’e çıktı. Kripto paraların dip yaptığı dünyada bunun +45 olması gerekmez mi? Bu başka bir soru işareti… Bitcoin ise yazı hazırlandığı 19.690 dolardan alıcı buluyordu. Birkaç dakika önce düşen WSJ’nin BlockFi iflasını açıklamaya hazırlanıyor haberi 17.000 doların üzerindeki fiyatı yine aşağıya çekti. Bitcoin ve ETH son 7 günde %10-11 kayıp yaşadı. XRP fiyatı ise Fox’un yanlış anlaşılan haberi nedeniyle son 24 saatte %10 yükseldi. XRP enteresan bir şekilde düşmedi.

DOGE, Musk’a rağmen haftalıkta %8 kayıp yaşadı. MATIC ise 1 doların altında kalmaya devam ediyor. Son haberler MATIC fiyatının kayıplarını önemli ölçüde sınırlandırdı.

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