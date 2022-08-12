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Popüler Borsanın Altcoini Bu Haberle Yükseldi! Fiyat Alıcılara Fırsat Verebilir!

Popüler kripto paralardan birinin tokeni önemli seviyeye ulaştı. Peki fiyatı yukarı çeken gelişme neydi? Ralli devam edecek mi?
20:01
12 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para borsaları tarafından piyasaya sürülen az sayıda altcoin var ve bunlar borsaların performansına göre hareket ediyor. Piyasalardaki genel yükselişten de destek alan HT Coin kısa süre içinde %30 değer kazandı. Peki önümüzdeki günlerde yatırımcıları neler bekliyor? Güncel fiyat görünümü ve daha fazlası haberimizde.

Huobi Token (HT)

Bugün %23 oranında artan HT Token hızla değer kazanıyor. Bitcoin karşısında %25 oranında artış yaşayan kripto para son gelen haberi fiyatlıyor. 7 hafta boyunca fiyatı destekleyen 4,3 dolar bandından önemli bir çıkış yakalayan altcoin yazı hazırlandığı sırada 5,54 dolardan alıcı buluyor. Son zamanlarda teknik tablo azalan bir üçgen formasyonunun oluşumunu ortaya çıkardı ve fiyat büyük bir düşüş tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Ancak kripto piyasası toparlanma çabaları sürerken, HT fiyatı 10 Ağustos’ta bu üçgenden yukarı yönlü bir çıkış verdi.

Model kopuşunun ortasında, Huobi’nin kurucusunun %60’lık hissesini satmaya çalıştığına dair yeni haberler geldi. Bu gelişme rallinin fitilini ateşledi. Kripto para piyasalarındaki olumlu havanın da desteğiyle HT Token daha fazla yükseliş yaşayabilir. Ancak bunun bazı şartları var.

Huobi Token (HT) Yorum

Boğalar sadece 24 saat içinde 4,66 ve 4,93 dolar dirençlerini aşarak 5,6 dolar seviyesine ulaştı. Bununla birlikte, kısa vadeli yatırımcıların kar satışlarıyla fiyat yeniden 5,3 dolar bandına düştü. Fakat HT Token, satıcı baskısını gevşetti ve %300’ün üzerinde artan işlem hacmiyle yeniden 5,5 doların üzerine çıktı. Bundan sonraki süreçte günlük kapanış mumu son derece önemlidir. Fiyat eğer 4,9 dolar üzerinde günlük kapanış yapabilirse alıcıların yükseliş beklentisi artacaktır. Yaşanabilecek 0,6 dolarlık geri çekilmenin geç kalan alıcılara bir giriş fırsatı verebileceği de düşünülüyor. Nitekim hisselerin satılacağı tarafın netleşmesi fiyat için ikinci bir yükseliş dalgası başlatabilir.

İlerleyen saatlerde HT Token alıcılarının aşması gereken kritik direnç 5,6 dolar bölgesinde. Direncin aşılmasıyla HT Token fiyatı 6 dolara kadar hızlı bir yükseliş yaşayabilir. Bugünün fiyatı, 20-50 günlük EMA eğimini geri aldı ve boğalara ekstra bir avantaj sağladı. Ayrıca, ihlal edilen bu EMA’ların geçerli destek seviyelerine dönüşmesi muhtemeldir. Günlük RSI eğimi aşırı alım bölgesine doğru yükseldi bu veri 4,9 dolara kadar olası bir geri çekilme ihtimalini destekliyor.

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