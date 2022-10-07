Yaptığı analizleri ile yakından takip edilen anonim kripto para analisti Guy, bir sonraki boğa piyasasında yıldızı parlayabilecek iki altcoin'i paylaştı.

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Yaptığı analizleri ile yakından takip edilen Coin Bureau’nun sunucusu anonim kripto para analisti Guy, bir sonraki boğa piyasasında yıldızı parlayabilecek iki altcoin‘i paylaştı. Analist söz konusu iki altcoin’in yakından takip edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Ekip ve Bağlantı Faktörü

Coin Bureau’nun sunucusu anonim kripto para analisti Guy, bir diğer kripto para analisti Benjamin Cowen ile yaptığı ortak strateji oturumunda, söze güçlü Ethereum rakibi olarak gösterilen Cardano‘nın (ADA) ve Algorand’ın (ALGO) arkasındaki ekiplerin harika olduğunu söyleyerek başladı.

Guy, yaptığı değerlendirmede “Uzun vadeli trend açısından, yatırımcıların (özellikle de Cardano’nun bu açıdan eksik olduğu kurumsal yatırımcıların) ancak bence herhangi bir yatırımcının, kripto paralara olan ilgi geri döndüğünde Ethereum ve Cardano’nun beğenilerine bakacağını ve ‘Eh, bu adamlar bu büyük güncellemeleri gerçekleştirebildiler ve kusursuz bir şekilde devam ettiler’ demesini düşünüyorum. Ve bence bu, bu projeler üzerinde çalışan insanların kalitesinin bir kanıtı ve gelecekte insanların durum tespitinin büyük bir parçası olacağını düşünüyorum. Bu yüzden fiyat hiçbir şey yapmamış olsa da, özellikle Cardano için durumun gerçekten olumlu olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Analist, ayrıca Algorand’ın Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile olan bağlantılarının proje için olanaklar sağlayabileceğini belirterek, “Algorand ekibi sadece çok yetenekli değil, aynı zamanda gerçekten iyi bağlantılara sahip gibi görünüyor, çünkü anladığım kadarıyla MIT’nin lansmanına yaklaşılan dijital ABD doları (CBDC) üzerinde Federal Reserv (Fed) ile işbirliği yaptığı iddia ediliyor. Ve bence bu tür bir şey Algorand için birçok potansiyel soru işaretine neden oluyor. Çünkü Algorand’ın bir dijital ABD dolarının sonunda yoluna devam edebilmesi için bir Blockchain olabileceğine dair birçok spekülasyon var.” dedi.

Guy’ın işaret ettiği gibi, Algorand’ın kurucusu Silvio Micali, MIT’de bilgisayar bilimi ve kriptografi profesörü olarak görev yapıyor. Ve yine analistin değindiği gibi, Şubat ayında Fed ve MIT’deki araştırmacıların Project Hamilton adlı bir merkez bankası dijital parası (CBDC) girişimi üzerinde işbirliği yaptıkları açıklanmıştı.

Cardano ve Algorand’da Son Durum

En büyük kripto para Bitcoin‘in 20 bin doların üzerinde tutunmaya çalıştığı günde ADA‘nın yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 1,54 düşüşle 0,428 dolardan, ALGO’nun ise yüzde 3,23 düşüşle 0,3468 dolardan işlem gördüğü görülüyor.

ADA ve ALGO, sırasıyla 14.6 milyar dolar ve 2.4 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 50 kripto para listesinde oldukça güçlü pozisyondalar.