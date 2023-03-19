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Popüler Altcoin’in Piyasa Değeri 1 Milyar Doları Aştı: Yükselişler Devam Edecek mi?

Popüler altcoin'in piyasa değeri, kaydettiği son yükselişlerin ardından 1 milyar dolarlık kritik seviyeyi aştı.
17:15
19 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Çin’deki son gelişmelerin de etkisiyle kripto ekosisteminde son dönemlerde önemli bir popülarite kazanan Conflux (CFX), bu süreçte güçlü bir fiyat performansı sergiledi ve CoinMarketCap’in güncel verilerine göre son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %150’nin üzerinde bir değer artışı kaydederek 0,4 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Son 1 Haftada %150’nin Üzerinde Değer Artışı

Çin’deki son gelişmelerin ve kripto para piyasasındaki yükseliş ivmesinin de etkisiyle son dönemlerde güçlü bir fiyat performansı sergileyen Conflux (CFX), bu süreçte kripto ekosisteminde önemli bir popülarite kazandı. CFX, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %10’a yakın bir değer kaybı kaydetse de son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde oldukça yüksek oranlarda değer artışı kaydetti. Son1 haftalık zaman dilimi içerisinde %150’nin üzerinde bir değer artışı kaydeden CFX, 0,4 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ayrıca CoinMarketCap’ten elde edilen güncel verilere göre CFX’in piyasa değeri de son yükselişlerin ardından 1,15 milyar dolarlık seviyeyi aştı. Conflux (CFX), bu son yükselişlerin ardından da yine CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 1 haftada en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta başından bu yana yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve 27.000 dolar fiyat seviyelerinin üzerine çıktı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, hafta içinde değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışları ile birlikte 1800 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise 1,16 trilyon dolar seviyelerini aştı. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatte ortalam 120 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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