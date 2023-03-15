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Popüler Altcoin’den Yüzde 60’ı Aşan Değer Artışı: İşte Yükselişin Perde Arkası!

Piyasadaki yükselişin de etkisiyle güçlü bir ivme yakalayan altcoin, son 1 haftada %60'ı aşan bir değer artışı kaydetti.
15:40
15 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 3 Dakika

Çin’den gelen son gelişmeler ile birlikte son dönemlerde kripto ekosisteminde önemli bir popülarite kazanan Conflux (CFX), son haftalarda oldukça güçlü bir fiyat performansı sergiledi. CFX, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde ortalama %60’lık bir değer artışı kaydederek yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve 0,32 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Kaydettiği bu yükselişlerin ardından CFX, günün öne çıkan kripto para birimleri arasında yer aldı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Dün gün içerisinde yeniden yükselişe geçen ve 26.000 dolar fiyat seviyelerini aşan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kaydettiği fiyat hareketlerinin ardından 24.800 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, hafta içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), hafta boyu kaydettiği değer artışlarının ardından 1700 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,07 trilyon dolar seviyelerini aştı. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 300 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bir Haftada %60’ı Aşan Yükseliş

Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, lider kripto para birimi Bitcoin’in hafta içerisinde 26.000 dolar fiyat seviyelerini aşması ile birlikte yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve son günlerde değer artışlarına hız kazandırdı. Çin’de yaşanan son gelişmelerin etkisiyle son dönemlerde kripto ekosisteminde önemli bir popülarite kazanan Conflux (CFX) da bu süreçte güçlü bir fiyat performansı sergileyen kripto para birimleri arasında yer aldı. CFX, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde ortalama %60’lık bir yükseliş kaydederek 0,32 dolar fiyat seviyelerine ulaştı.

Kaydettiği bu yükseliş ile birlikte CFX, CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto para birimi oldu. Aynı zamanda CFX’in piyasa değeri de yine CoinMarketCap’in güncel verilerine göre hafta içerisinde 1 milyar dolar seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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