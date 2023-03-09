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  •   Popüler Altcoin’deki Düşüşler Hız Kazanıyor: Değer Kaybı Yüzde 10’u Aştı!

Popüler Altcoin’deki Düşüşler Hız Kazanıyor: Değer Kaybı Yüzde 10’u Aştı!

Son 1 haftada %10'un üzerinde bir değer kaybı kaydeden altcoin, CoinMarketCap'in piyasa değeri sıralamasında önemli bir gerileme kaydetti.
19:30
9 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, hafta başından bu yana düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Bitcoin (BTC), sabah saatlerinde değer kayıplarına hız kazandırdı ve 22.000 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içinde düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Polygon (MATIC) da bu bağlamda son 24 saatlik zaman dilimi içersinde ortalama %2,5 değer kaybetti.

Son 1 Haftada %10’un Üzerinde Değer Kaybı

Güncel haber akışlarının da etkisiyle son haftalarda düşüş yönlü bir ivme yakalayan kripto para piyasası, bu hafta başından bu yana da söz konusu düşüş ivmesine hız kazandırdı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Polygon (MATIC) da bu süreçte yüksek oranlarda değer kaybeden kripto varlıklar arasında yer aldı. Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %10’un üzerinde değer kaybeden MATIC, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de ortalama %2,5’lik bir düşüş kaydetti ve 1,08 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Dogecoin (DOGE), son düşüşlerin ardından piyasa değeri sıralamasında MATIC’i geride bıraktı. CoinMarketCap’in güncel verilerine göre piyasa değeri sıralamasında MATIC, 9. sıraya gerilemiş durumda.

Bitcoin (BTC), Kritik Seviyelere Geriledi

Güne düşüş yönlü fiyat hareketleri ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatte ortalama %2 değer kaybetti ve 21.600 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1 trilyon doların altına geriledi. Ethereum (ETH) ise kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1535 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise son 24 saatte ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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