LUNA, kaydettiği son yükseliş hareketleri ile birlikte tüm zamanların en yüksek fiyat seviyesine ulaşarak yeni bir ATH kaydetti.

Terra blokzincirinin yerel kripto para birimi LUNA, tüm zamanların en yüksek fiyat seviyesine ulaştı. LUNA, kaydettiği son yükseliş hareketleri ile birlikte 106 dolar fiyat seviyelerini aştı ve yeni bir ATH kaydetti.

LUNA, Yeni Bir ATH Kaydetti

Terra Vakfı’nın stabil kripto para birimi TerraUSD (UST) rezervlerini desteklemek adına oldukça yüksek miktarlarda BTC satın alması ile birlikte LUNA güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Son aylarda piyasadaki düşüş eğilimine rağmen yüksek bir fiyat performansı sergileyen LUNA, Bitcoin’in yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakalaması ile değer artışlarına hız kazandırdı. LUNA, kaydettiği son yükseliş hareketlerinin ardından da 106 dolar fiyat seviyelerini aştı ve yeni bir ATH kaydetti.

Terra blokzincirinin yerel kripto para birimi LUNA, kaydettiği bu değer artışları ile CoinMarketCap verilerine göre, piyasa değeri sıralamasında bir kez daha Solana’yı (SOL) geride bıraktı ve sekizinci sıraya yerleşti.

Bitcoin (BTC), 48.000 Dolar Seviyelerine Ulaştı

28 Mart’ta gün içerisinde birden fazla kez 48.000 dolar fiyat seviyelerine iğne atan Bitcoin (BTC), kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 47.500 dolar fiyat seviyelerine geri çekildi. Ethereum (ETH) da yaşadığı son değer artışlarının ardından 3.400 dolar fiyat seviyelerini aştı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinGecko verilerine göre 2,23 trilyon dolara ulaştı. Bu bağlamda LUNA da piyasadaki yükseliş eğilimi ve yakaladığı yukarı yönlü ivme ile birlikte yeni bir ATH kaydetti.