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Popüler Altcoin Projesine Saatlerdir Erişim Sağlanamıyor! Açıklama Geldi!

Popüler merkeziyetsiz kripto para borsası Uniswap web uygulamasına saatlerdir erişim sağlanamıyor. Erişim sorununa ilişkin açıklama yapıldı.
14:01
17 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler merkeziyetsiz kripto para borsası Uniswap‘ın (UNI) web uygulamasına saatlerdir erişim sağlanamıyor. Çinli Blockchain gazetecisi Colin Wu (WuBlockchain), Uniswap’in resmi Discord kanalındaki kullanıcıların Uniswap’ın web uygulamasına erişim sağlayamadıklarından şikayet ettiklerine dikkat çekerek bir problem olduğuna vurgu yaptı. An itibariyle sorunun devam ettiği, merkeziyetsiz kripto para borsasının web uygulamasına halen erişim sağlanamadığı görülüyor.

Açıklama Geldi

Uniswap’ın web uygulamasında karşı karşıya olunan erişim sorununa ilişkin projenin resmi Discord hesabındaki bir yetkiliden açıklama geldi. Açıklamada, projenin web uygulamasına erişimde Cloudflare yönlendirmesi kaynaklı bir sorun olduğu, kullanıcıların sorun çözülene kadar IPFS bağlantıları aracılığıyla mevcut sürümü kullanabilecekleri belirtildi.

Alchemy’de yazılım geliştiricisi olan Vitto Rivabella da Uniswap’ın web uygulamasına erişim sağlanamadığını doğruladı. Rivabella, ana sorunun ön uç kaynaklı olduğu, arka tarafta herhangi bir problem olmadığını da ekledi. Merkeziyetsiz kripto para borsasının sözleşmelerinde herhangi bir problem söz konusu olmasa da kullanıcıların yüzde 99’u projenin ön ucu ile etkileşime girmesinden dolayı platformun tamamen kapalı olduğu yönünde yorumlar yapmaya başladılar. Bu yazının hazırlandığı sırada Uniswap’ın web uygulamasına girmek isteyen kullanıcıları herhangi bir verinin bulunmadığı, boş bir ekran karşılıyor.

UNI Düştü

Merkeziyetsiz kripto para borsası Uniswap‘ın web uygulamasına erişim sağlanamamasının bazı yatırımcıları korkuttuğu ve yatırımcıların projenin yerel token’ı UNI’de panikle satış yaptıkları görüldü. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre UNI, son 24 saatte yüzde 5’e yakın düşüşle 5,78 dolardan alınıp satılıyor.

FTX’in iflasıyla merkezi oyunculara olan güvenin düşmesi ile merkeziyetsiz kripto para borsalarına akın olmuştu. Merkeziyetsiz kripto para konusunda öncülerden olan Uniswap’a da yoğun bir kullanıcı ilgisi olduğu, bu ilginin bir sonucu olarak UNI fiyatının da hızla yükseldiği görülmüştü.

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