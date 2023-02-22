Klaytn (KLAY) Blockchain'inin önemli geliştiricilerinden ve kod koruyucularından biri olan Klaytn Vakfı, Klaytn'ın sürdürülebilir bir merkeziyetsiz ağa dönüşmesine yardımcı olmak ve KLAY'ın tokenomiğinde değişiklikler yapmak için Yönetim Konseyi'ne (GC) bir tokenomik optimizasyon teklifi sundu.

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Klaytn (KLAY) Blockchain’inin önemli geliştiricilerinden ve kod koruyucularından biri olan Klaytn Vakfı, Klaytn’ın sürdürülebilir bir merkeziyetsiz ağa dönüşmesine yardımcı olmak ve KLAY’ın tokenomiğinde değişiklikler yapmak için Yönetim Konseyi’ne (GC) bir tokenomik optimizasyon teklifi sundu.

5.28 Milyar KLAY’ın Yakımı Yapılacak

Teklifin oylaması Klaytn ağının yönetişimini denetleyen bir grup ağ katılımcısı olan GC tarafından 22-28 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Teklif, rezerv KLAY arzının yüzde 75’inin yakılması, bilgi açıklamalarında şeffaflığın artırılması ve ekosistem kaynaklarının yönetim yapısının değiştirilmesine gibi birden fazla tokenomik iyileştirmesi içeriyor.

Klaytn Vakfı, başlangıçta son 3 yıl ve 8 ay içinde kullanılmayan 5.28 milyar KLAY’ı yakarak toplam arzı yaklaşık yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyor. Öte yandan altyapı geliştirme, ağ işletimi ve yönetim hizmetleri için Klaytn Blockchain‘ini geliştiren GroundX’e ödenmek üzere halihazırda sözleşmeye bağlanmış yaklaşık 200 milyon KLAY şeffaf bir şekilde kullanılması hedefleniyor.

Stratejik geri alımlar ve gas ücretlerinin yakımı yoluyla bugüne kadar 75 milyonun üzerinde KLAY’ın yakımı yapıldı. Şu anda dolaşımda yaklaşık 3.073 milyar KLAY bulunuyor. Kalan 2 milyar KLAY, yalnızca deflasyonist KLAY tokenomisini kolaylaştırmaya yardımcı olacak kullanım durumlarına ve senaryolara yönlendirilecek olan ‘KLAY Değer Yaratma Rezervi’ olarak kullanılacak.

Bu tür tokenomiklerin KLAY coin’leri için uzun vadeli değer yaratması amaçlanmaktadır. Klaytn teklifinde, “Vakıf, KLAY talebini birkaç şekilde artırmayı hedefliyor: ilk olarak, büyük portföy projeleriyle işbirliği yaparak on-chain (zincir üstü) etkileşimleri artırmak ve Klaytn ekosistemindeki hizmetleri, özellikle de KLAY’ı ana tokenomik modeli olarak ‘kullanmak ve yakmak’ isteyen merkeziyetsiz uygulamaları teşvik etmek” dedi.

KLAY’in Faydasının İşlem Ücretlerinin Ötesine Taşınması Amaçlanıyor

Klaytn Vakfı, oracle’lar gibi ekosistem için gerekli olan altyapı hizmetlerini güvence altına alarak ve Klaytn ekosistemi için gerekli olan yüksek büyüme potansiyeline sahip projelere yatırım yaparak KLAY’in faydasını işlem ücretlerinin ötesine taşımayı amaçladığını, bu tür yatırımların getirileri ekosisteme geri yönlendireceğini ve KLAY talebini artırmak için söz konusu getirilerden yararlanacağını sözlerine ekledi.