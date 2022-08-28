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Popüler Altcoin Küresel Krize Meydan Okuyor: Yeni Rekorlar Dudak Uçuklattı!

Küresel ekonomideki belirsizlik derinleşirken, Fed başkanı Jerome Powell da enflasyonu düşürmek için daha şahin bir duruş sergileyeceğini ortaya koydu.
20:00
28 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Küresel ekonomideki belirsizlik derinleşirken, Fed başkanı Jerome Powell da enflasyonu düşürmek için daha şahin bir duruş sergileyeceğini ortaya koydu.

Avalanche: Aylık İşlem Sayısı ve NFT Zaferi!

Yaşanan krizlere ve makroekomik şartlara rağmen, Avalanche (AVAX) son zamanlarda büyük bir başarıya imza attı. Ava Labs yöneticisi Patrick Sutton, Avalanche’ın aylık işlemlerde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını teyit etti. Sutton, tweetinde Avalanche’ın Ağustos ayında yedi gün kala 32.7 milyon işlemi tamamladığını belirtti. Bu açıklamadan bir gün sonra, bu veriler Avaxholic tarafından onaylandı ve bu rakam 3.2 milyona yükseldi. 2022’nin bitmesine sadece üç ay varken, aylık işlemler iki kez tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu, son zamanlardaki kötü piyasa koşullarına rağmen Avalanche’ın olağanüstü gelişimini gösteriyor.

Avaxholic ayrıca Haziran ayının dip seviyelerinden bu yana AVAX’ın büyümesini gösteren bir tweet yayınladı. Grafik, Avalanche’ın EVM blok zincirlerindeki işlemlerde en büyük artışı kaydettiğini gösteriyor. AVAX, %18,8 ile zirvede yer alıken,  en yakın rakibi Fantom (FTM) ise %12,6 ile ikinci sırada yer alıyor. Veriler Ayrıca Ağustos ayı boyunca Avalanche ekosistemindeki etkinliğin ivme kazandığına işaret ediyor.  Avalance  tabanlı NFT‘ler de son zamanlarda 253 bin satışı geçmeyi başardı. Avalanche ayrıca günlük 1.64 milyon  işlem rekorunu kırdı. Ağdaki USDC yerel arzı da 25 Ağustos’ta 1,66 milyon ile zirveye ulaştı.

GameFi Endüstrisi, Büyüyor

GameFi endüstrisinine dair en son veriler, son zamanlarda Avalanche için büyük önem teşkil ediyor. DappRadar’a göre, GameFi adresleri 2021’in ikinci yarısında 1,5 milyona önemli bir artışa tanık oldu, ardından kademeli olarak bir milyona geriledi. Geriye dönüp bakıldığında, bu aynı dönemdeki DeFi adres performansına kıyasla çok daha iyi bir performans. Bu durum, GameFi endüstrisinin olgunlaştığını ve birçok kullanıcıyı ayı piyasasında bile tutabileceği anlamına gelir.

 Kripto para piyasası yine kan kaybederken, AVAX da  son 24 saat içinde değer kaybetti. Günlük grafikteki %11’lik düşüş, AVAX‘ı 20 dolardaki destek çizgisinin hemen üzerine getirdi. CoinMarketCap’e göre, AVAX son yedi günde 12 düştü. Altcoin, an itibariyle 20.02 dolardan işlem görüyor.  Kripto piyasası Powell’ın son konuşması sonrası yine çıkmaza girdi. Uzmanlara göre, Bitcoin (BTC) ve altcoin’inlerin yeni zirvelere ulaşabilmesi için Fed para politikasının değişmesi gerekiyor.

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