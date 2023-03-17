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Popüler Altcoin, Kritik Direnci Aştı: Yükselişler Devam Edecek mi?

Piyasadaki yükseliş eğiliminin de etkisiyle gün içerisinde değer artışlarına hız kazandıran altcoin, kritik direnç seviyesini aşmayı başardı.
17:30
17 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana kaydettiği fiyat hareketleri ile birlikte yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve 27.000 dolar fiyat seviyelerine dayandı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı. Piyasadaki bu yükselişin de etkisiyle Stacks (STX), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %20’ye yakın bir değer artışı kaydederek kritik direnç seviyesini aştı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Lider kripto para birimi Bitcoin’in gün içerisinde yükseliş yönlü bir ivme yakalaması ve 27.000 dolar fiyat seviyelerine dayanması, kripto para piyasasını yeniden hareketlendirdi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1700 dolar fiyat seviyelerini geride bırakırken kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap’in güncel verilerine göre ise 1,14 trilyon dolar seviyelerini aştı. Aynı zamanda kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın güncel verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 150 milyon doların üzerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Stacks (STX), Kritik Direnci Aşmayı Başardı

Kripto para piyasasındaki bu yükseliş eğiliminin de etkisiyle Stacks (STX), gün içerisinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve %20’ye yakın bir değer artışı kaydederek 1 dolar direncini aşmayı başardı. Kritik direnci aşmayı başaran STX, 1,06 dolar ile aynı zamanda son ayların en yüksek fiyat seviyesine ulaştı. CoinMarketCap verilerine göre STX, piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 24 saatte en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto para birimleri arasında da ilk 3 sırada yer aldı. STX’in piyasa değeri, bu artışın ardından 1,5 milyar dolar seviyesini aştı. Öte yandan bu yükselişlere karşın STX’in toplam işlem hacminde de son 24 saatlik ölçekte ortalama %10’luk bir düşüş kaydedildi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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