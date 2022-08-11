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Popüler Altcoin Birçok Sektörün İlk Tercihi Oldu! İşte Kritik Rapor!

Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazanırken, önde gelen altcoin'ler de ortaklıklar, güncellemeler ve yakımlar sayesinde BTC'den daha iyi performas sergiliyor. 
16:00
11 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazanırken, önde gelen altcoin’ler de ortaklıklar, güncellemeler ve yakımlar sayesinde BTC’den daha iyi performas sergiliyor.

Birçok Şirket, VeChain’i Benimsiyor: İlk 10 Başarısı!

VeChain, lojistik şirketleri arasında blockchain teknolojilerinin benimsenmesini teşvik etmek ve  teknolojilerini birleştirmek için ABD’nin önde gelen şirketlerinden OrionOne Inc ile bir ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu. Bu kritik anlaşma, OrionOne’ın lojistik şirketlerinin ağ altyapısına ve kripto para birimlerine yatırım yapmadan işletmelerinde blok zinciri kullanma fırsatı sunmasını sağlayacak. Güncel raporlara göre, lojistik endüstrisinin 2027 yılına kadar yılda 42 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu yüzden, sektörün önde gelen isimlerinin kripto para şirketleri ile ortaklığı büyük önem teşkil ediyor. OrionOne CEO’su Tommy Stephenson, güvenilir blok zinciri ve tedarik zinciri çözümleri geliştirmedeki hünerinden dolayı VeChain’i övgüler yağdırdı ve şunları söyledi:

Blockchain ve tedarik zinciri söz konusu olduğunda, piyasada sadece bir isim var: VeChain. Başka hiçbir kuruluş, düşük maliyetli, hızlı dağıtım ve kullanım kolaylığı nedeniyle VeChain ile rekabet edemez, VeChain’i daha geniş bir müşteri ağına getirmek için blok zincirlerini ürünlerimize entegre etmekten heyecan duyuyoruz.

CoinMarketCap verilerine göre, 2022 yılında VeChain‘in ortaklık anlaşmaları ve projeye katılım büyük ölçüde arttı. VeChain, bu listede 6.sırada yer alıyor. VeChain’in önünde yer alan diğer projeler arasında DeFiChain (DFI), Metaegg (MEGG), FlareToken (1FLR), Contracto (LOCK) ve Bifrost (BFC) yer alıyor. Bu başarı, Twitter’da VeChain destekçileri arasında büyük bir sevinç yarattı. Ağın araştırma ve geliştirme birimi olan VeChain Vakfı da önemli bir açıklama yaptı. VeChain Vakfı, Twitter’da “CoinMarketCap’te yani ortaklık ve katılım yönünden ilk 10 projede olmak harika” açıklamasını yaptı. Şirket ayrıca topluluğa mevcut durumunun ötesinde büyümeye devam edeceğine dair güvence verdi. VeChain, “Hızlı büyüyoruz ve yeni Avrupa Genel Merkezimiz ve Teknoloji Merkezimizle hem topluluk hem de teknoloji bakımındanönümüzdeki günlerde daha hızlı büyüyeceğiz” dedi.

VET, İvme Kazandı

Santiment verilerine göre, VeChain son zamanlarda önemli bir büyüme yaşıyor. Şirketin yakın zamanda duyurduğu ortaklık sayısının yanı sıra, yerel kripto para birimi VET de olumlu bir artış kaydetti. VET‘in piyasa değeri 2,2 milyar doların üzerine çıktı. Coingecko’dan alınan verilere göre, VET son 24 saatte % 9 artışla 0.032 dolara yükseldi. Piyasa değeri ise 2.19 milyara ulaştı. VeChain, piyasaya sürülmesinden bu yana blockchain pazarında oldukça itibar kazandı. Şirketin blok zinciri çözümü, sağlık, tedarik zinciri dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde yaygın olarak benimsendi.

Kamboçya’nın en büyük içecek distribütörü olan Attwood Import Export, sahte ürünlerle mücadele etmek için VeChain’i kullandığını söyledi. VeChain kısa süre önce dövüş sanatları organizasyonu UFC’nin resmi blockchain ortağı oldu. VeChain‘in kurucusu Sunny Lu, “Dünyayı birlikte değiştirmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.

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