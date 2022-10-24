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Kripto para stake platformu Freeway, kripto para piyasasındaki ve forex piyasalarındaki yüksek volatiliteyi gerekçe göstererek para çekme işlemlerini durdurduğunu duyurdu. Freeway’in para çekme işlemlerini durdurma kararı beklendiği gibi platformun yerel token’ı Freeway’in (FWT) sert şekilde düşmesiyle sonuçlandı.

Kilitli Varlıkların Değeri 160 Milyon Doların Üzerinde

Kripto para stake platformu Freeway, kripto para piyasasındaki ve forex piyasalarındaki yüksek volatiliteyi gerekçe göstererek token’ını serbet düşüşe itme pahasına para çekme işlemlerini durdurduğunu duyurdu. Kripto para stake platformunun web sitesinde yer verdiği bilgiler, platformda kilitli varlıkların toplam değerinin 160 milyon dolar olduğunu gösteriyor. Söz konusu varlıkların akıbetinin ne olacağı ise şimdilik belirsiz.

Terra ekosisteminin devasa çöküşünün ardından yaptığı açıklamalarla yakından takip edilen anonim kişilik FatManTerra, Freeway platformunun yönetici takımının isimlerinin para çekme işlemlerinin durdurulması kararının ardından web sitesinden silindiğini bildirdi. Tüm bunlarla birlikte platformun yerel varlığı olan Freeway token‘ının fiyatı para çekme işlemlerinin durdurulduğu kararının ardından sert şekilde düştü.

FWT için Dikkat Çeken Veriler

Freeway’in kararının ardından platform token’ı Freeway dakikalar içinde hızla düştü ve yüzde 70’in üzerinde değer kaybetti. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre FWT token’ı, yazım sırasında yüzde 72,54 düşüşle 0,00167 dolardan işlem görüyor. FWT, büyük çöküşten önce piyasa değeri 70 milyon dolardan az olan pek bilindik bir altcoin projesi değildi. FWT’nin piyasa değeri şu anda 16.7 milyon dolarda.

Zincir üstündeki (on-chain) veriler, 4 bin 432 token sahibinin en büyüklerinin çoğunun bir AirDrop sırasında FWT token’ı aldığına işaret ediyor. Altcoin‘e yatırım yapan en büyük balinaların her birinin FWT token‘ın çöküşünden hemen önceki fiyatlarla ortalama 16 bin 500 doların üzerinde para kaybettiği gelen bilgiler arasında. Uzmanlar ve piyasa analistleri bundan sonra alınacak kararların token’ın fiyatını daha da aşağı çekebileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.