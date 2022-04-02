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Piyasaya Güncel Bakış: Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Avalanche (AVAX) Son Durum!

Kripto para piyasası, Bitcoin'in yeniden yükseliş hareketleri kaydetmeye başlaması ile birlikte yukarı yönlü bir ivme kazandı.
09:15
2 Nisan 2022
Yazar: Ali Eren Girişken

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde yükseliş hareketlerine hız kazandırdı ve 46.500 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Bitcoin’deki bu yükseliş, kripto para piyasasına da yukarı yönlü bir ivme kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son yükseliş hareketlerinin ardından 3.475 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinGecko verilerine göre 2,26 trilyon doları aştı.

Solana (SOL)

Solana (SOL), son dönemlerde kaydettiği yüksek oranlı değer kayıpları ile birlikte ATH seviyesinden önemli ölçüde uzaklaşmıştı. SOL, bu süreçte 80 dolar fiyat seviyelerinde destek bulmasının ardından piyasanın yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakalaması ile birlikte yönünü yeniden yukarı çevirdi. Son 1 aylık zaman diliminde güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan SOL, kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 134 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı ve 150 dolar direncine önemli ölçüde yaklaştı.

Cardano (ADA)

Cardano blokzincirinin yerel kripto para birimi ADA da yakın dönemde oldukça yüksek oranlarda değer kaybederek son 1 yılın en düşük fiyat seviyelerine gerilemesinin ardından 0,80 dolar desteğinden başlattığı değer artışları ile birlikte önemli bir yükseliş ivmesi yakaladı. ADA, piyasanın da yeniden yükselişe geçmesi ile birlikte kaydetttiği son değer artışlarının ardından 1,20 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Avalanche (AVAX)

AVAX da piyasadaki düşüş eğilimi ve son dönemlerde kaydettiği değer kayıplarının ardından 55 dolar fiyat seviyelerinde destek buldu. Ardından piyasanın yükseliş yönlü bir ivme yakalamsı ile de AVAX yönünü yeniden yukarı çevirdi. AVAX, kaydettiği son yükseliş hareketleri ike birlikte kısa vadede kritik bir rol oynayabilecek önemli direnç seviyelerini aşarak 98 dolar fiyat seviyelerine ulaştı.

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