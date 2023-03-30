Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum!

Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum!

Kripto para piyasası, Bitcoin'deki değer artışlarının da etkisiyle güne yükseliş yönlü bir ivme ile başladı.
13:40
30 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin, dün sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 28.500 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve piyasadaki çoğu kripto para birimi bu süreçte değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerini aştı. Öte yandan piyasadaki yüksek volatilitenin de etkisiyle Coinglass verilerine göre son 24 saatte ortalama 120 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bitcoin, 28.500 Doları Aştı

Son günlerde yükseliş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği son değer artışları ile birlikte 28.500 dolar fiyat seviyelerini aştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, BTC’nin 28.500 dolar seviyelerini geride bırakması ile birlikte bu süreçte değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1800 dolar direncini aştı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerini aştı. Son dönemlerin popüler kripto para birimleri arasında yer alan Arbitrum (ARB) da gün içerisinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kripto para piyasasındaki volatilite gün içerisinde de artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ise ortalama 120 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Tasfiye olan pozisyonların 45 milyon dolar ile büyük bölümü Bitcoin pozisyonlarıydı. Öte yandan yakın zamanda gerçekleştirdiği airdrop ile birlikte kripto ekosisteminde son günlerde popüler kripto para birimleri arasında yer alan Arbitrum (ARB) da %10’un üzerinde bir yükseliş kaydederek CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto para birimi oldu.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Sıkı Tutunun! Dogecoin’i Hiç Böyle Bilmiyordunuz! Madenciler Beklenmedik Yerden Gol Atmaya Hazırlanıyor!
Sıkı Tutunun! Dogecoin’i Hiç Böyle Bilmiyordunuz! Madenciler Beklenmedik Yerden Gol Atmaya Hazırlanıyor!
Piyasa Gurusu ‘Temkinli Davranın’ Dedi ve Ekledi: Bu Altcoin Hızla Yükselebilir!
Piyasa Gurusu ‘Temkinli Davranın’ Dedi ve Ekledi: Bu Altcoin Hızla Yükselebilir!
İlk 20’nin İçerisinde Bulunan Altcoin’de Düşüş Korkusu! Bir Anda Yüzde 10 Eriyebilir!
İlk 20’nin İçerisinde Bulunan Altcoin’de Düşüş Korkusu! Bir Anda Yüzde 10 Eriyebilir!
Bitcoin ve Altcoin Yatırımcıları da Bunu Bekliyordu! Ünlü İsim “Yanıldım” Diyerek Piyasalarda Yeni Rotayı Tayin Etti!
Bitcoin ve Altcoin Yatırımcıları da Bunu Bekliyordu! Ünlü İsim “Yanıldım” Diyerek Piyasalarda Yeni Rotayı Tayin Etti!
Bitcoin Daha Kaç Darbe Yiyecek? Bu Ülkenin Kararı Diğer Ülkelere Yansırsa Yatırımıcının İşi Yaş!
Bitcoin Daha Kaç Darbe Yiyecek? Bu Ülkenin Kararı Diğer Ülkelere Yansırsa Yatırımıcının İşi Yaş!
Piyasa Uzmanından Gündeme Bomba Gibi Düşen Bu Altcoin İçin İddialı Yorum: Dibi Gördü
Piyasa Uzmanından Gündeme Bomba Gibi Düşen Bu Altcoin İçin İddialı Yorum: Dibi Gördü
2023’de Patlama Beklenen Altcoinler! Bu İki Altcoinin Yıldızı Yakında Parlayabilir!
2023’de Patlama Beklenen Altcoinler! Bu İki Altcoinin Yıldızı Yakında Parlayabilir!
Dikkat! Binance TR CEO’sundan Detaylı Piyasa Analizi! Kriptoda Boğa Gelecek Mi?
Dikkat! Binance TR CEO’sundan Detaylı Piyasa Analizi! Kriptoda Boğa Gelecek Mi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 63 Yükseliş Sinyali Geldi! Nisan Ayından Önce Bu 3 Altcoin’e Bakmadan Geçmeyin!
Altcoinler Yükselecek Mi? Güncel BTC, XRP, AVAX, CHZ, DOGE ve MASK Yorum!
Ya Tamam Ya Devam! Yatırımcıların Yakından Takip Ettiği Bu Altcoin İçin Vakit Daralıyor!
Teknik Görünüm Korkunç! Bu Altcoin Yatırımcılar İçin Tehlike Saçıyor!
Böyle Fırsat Bir Kez Gelir! Tekniğe Göre Bu Altcoin’de Yükseliş Kaçınılmaz!
Güncel NFT Haberleri
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Heyecanla Bekleniyordu dYdX Artık Başlatıyor! DeFi Altcoin Uçabilir!
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023