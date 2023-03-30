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Bitcoin, dün sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 28.500 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve piyasadaki çoğu kripto para birimi bu süreçte değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerini aştı. Öte yandan piyasadaki yüksek volatilitenin de etkisiyle Coinglass verilerine göre son 24 saatte ortalama 120 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bitcoin, 28.500 Doları Aştı

Son günlerde yükseliş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği son değer artışları ile birlikte 28.500 dolar fiyat seviyelerini aştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, BTC’nin 28.500 dolar seviyelerini geride bırakması ile birlikte bu süreçte değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1800 dolar direncini aştı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerini aştı. Son dönemlerin popüler kripto para birimleri arasında yer alan Arbitrum (ARB) da gün içerisinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kripto para piyasasındaki volatilite gün içerisinde de artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ise ortalama 120 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Tasfiye olan pozisyonların 45 milyon dolar ile büyük bölümü Bitcoin pozisyonlarıydı. Öte yandan yakın zamanda gerçekleştirdiği airdrop ile birlikte kripto ekosisteminde son günlerde popüler kripto para birimleri arasında yer alan Arbitrum (ARB) da %10’un üzerinde bir yükseliş kaydederek CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto para birimi oldu.