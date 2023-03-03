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Sabah saatlerinde sert bir düşüş yaşayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 23.400 dolar fiyat seviyelerinden 22.400 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki düşüşün de etkisiyle sabah saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise 1,02 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Bitcoin (BTC), 22.400 Dolar Seviyelerine Geriledi

Kripto para piyasası, hafta sonuna yaklaşırken güne sert bir düşüş ile başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %5’e yakın bir değer kaybı kaydetti. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, Bitcoin’deki düşüşün de etkisiyle değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1570 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,02 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 250 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Kripto para piyasasının güne sert bir düşüş ile başlamasına karşın piyasada pozitif ayrışan ve son 24 saatte çeşitli oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimleri de oldu. ImmutableX (IMX), Lido DAO (LDO) ve Maker (MKR), piyasadaki düşüşün tersine değer artışları kaydetmeye devam eden kripto para birimleri arasında yer aldı. Öte yandan piyasadaki düşüş eğiliminin de etkisiyle CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 24 saatte en yüksek oranlarda değer kaybeden kripto para birimleri ise dYdX (DYDX), Terra Classic (LUNC) ve Mina (MINA) oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.