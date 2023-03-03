Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC), Yeniden Kritik Seviyelere Geriledi!

Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC), Yeniden Kritik Seviyelere Geriledi!

Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana kaydetmeye başladığı değer kayıpları ile birlikte 22.400 dolar fiyat seviyelerine geriledi.
13:31
3 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Sabah saatlerinde sert bir düşüş yaşayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 23.400 dolar fiyat seviyelerinden 22.400 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki düşüşün de etkisiyle sabah saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise 1,02 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Bitcoin (BTC), 22.400 Dolar Seviyelerine Geriledi

Kripto para piyasası, hafta sonuna yaklaşırken güne sert bir düşüş ile başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %5’e yakın bir değer kaybı kaydetti. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, Bitcoin’deki düşüşün de etkisiyle değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1570 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,02 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 250 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Kripto para piyasasının güne sert bir düşüş ile başlamasına karşın piyasada pozitif ayrışan ve son 24 saatte çeşitli oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimleri de oldu. ImmutableX (IMX), Lido DAO (LDO) ve Maker (MKR), piyasadaki düşüşün tersine değer artışları kaydetmeye devam eden kripto para birimleri arasında yer aldı. Öte yandan piyasadaki düşüş eğiliminin de etkisiyle CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 24 saatte en yüksek oranlarda değer kaybeden kripto para birimleri ise dYdX (DYDX), Terra Classic (LUNC) ve Mina (MINA) oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Fiyat Analizi! Beklentiler Ne?
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Fiyat Analizi! Beklentiler Ne?
Shiba Inu Yatırımcısını Zengin Edecek Mi? 2023 Sonu Tahmini İki Farklı Makineden Geldi!
Shiba Inu Yatırımcısını Zengin Edecek Mi? 2023 Sonu Tahmini İki Farklı Makineden Geldi!
2023’de Yıldızı Parladı! Bir Ayda Yüzde 40 Kazanç! Altcoinde Ralli Sürecek Mi?
2023’de Yıldızı Parladı! Bir Ayda Yüzde 40 Kazanç! Altcoinde Ralli Sürecek Mi?
Son Dakika Haberiyle Bitcoin Düştü! En Büyüğü Hedef Aldılar!
Son Dakika Haberiyle Bitcoin Düştü! En Büyüğü Hedef Aldılar!
Binance Yaparım Dedi Ve Yaptı! Binance Sayesinde Altcoin’in Yatırımcıları Milyoner Olabilir Mi?
Binance Yaparım Dedi Ve Yaptı! Binance Sayesinde Altcoin’in Yatırımcıları Milyoner Olabilir Mi?
Dev Şirketten Altın Değerinde Uyarı! 22 Mart Geldiğinde Kripto Paraların Kaderi Belli Olacak!
Dev Şirketten Altın Değerinde Uyarı! 22 Mart Geldiğinde Kripto Paraların Kaderi Belli Olacak!
2023 Boğası? 4 Popüler Analistin Kripto Para Tahmini! Bitcoin ve Altcoinler Yorum!
2023 Boğası? 4 Popüler Analistin Kripto Para Tahmini! Bitcoin ve Altcoinler Yorum!
Bitcoin Adına Sıradaki Yön Neresi Olacak? Analist, Kritik Seviyelere İşaret Etti!
Bitcoin Adına Sıradaki Yön Neresi Olacak? Analist, Kritik Seviyelere İşaret Etti!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Mart Ayının Yıldızı Olacak Deniyordu! MATIC Coin Alınır Mı? Güncel MATIC Coin Yorumu!
Kripto Analistlerinin Listesi! Ünlü Analistler Neden Bitcoin Düşüşünü Bekliyor?
Yatırımcılar Dertli! Bitcoin Öncülüğünde ADA ve Bu 3 Altcoin Gözle Görülür Düşüş Yaşadı! Fiyat Toparlanır Mı?
Yine Konuştu! 2018 Bitcoin Dibini Bilmişti! BTC ve Fetch (FET) Hedeflerini Açıkladı!
Ethereum Fiyat Analizi: En Büyük Altcoin İçin Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Aman Dikkat! Büyük Patlama Yapan Bu Altcoin İçin ‘Yok Artık’ Dedirtecek İddia!
NFT Pazaryerinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! İşte Rekabetteki Son Durum!
Kıyasıya Rekabet Fırsat Getirecek Mi? NFT’lerde Güçlü Hareketlilik!
Blur AirDrop Operasyonu! Dev Balina Şimdiye Kadarki En Büyük Token Satışını Yaptı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023