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Son haftalarda 29.000 dolar ile 32.000 dolar fiyat seviyeleri arasında konsolide olan Bitcoin (BTC), dün akşam saatlerinde yönünün yeniden aşağı çevirdi ve kaydettiği son düşüş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte 29.650 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki düşüşün de etkisiyle değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1.770 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri 1,27 trilyon dolara geriledi. Ayrıca Coinglass verilerine göre ise kripto para piyasasında, son 24 saatte ortalama 155 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bitcoin (BTC), 30.000 Doların Altına Geriledi

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kaydettiği düşüş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte yönünü yeniden aşağı çevirdi ve 29.650 dolar seviyelerine kadar geriledi. Altcoin’lerin çoğu, Bitcoin’deki düşüşün de etkisiyle değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %3’lük bir düşüş kaydetti ve 1.770 dolar seviyelerine geriledi.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

CoinMarketCap verilerine göre kaydettikleri son fiyat hareketleri ile birlikte Binance Coin (BNB) 298 dolar, Cardano (ADA) 0,56 dolar, XRP 0,39 dolar, Solana (SOL) 37 dolar ve Polkadot (DOT) ise 9,3 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri 1,27 trilyon dolara geriledi. Ayrıca Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 155 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.