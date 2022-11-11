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  •   Piyasaların Ünlü Bitcoin Boğası Açıkladı: Kripto Paralarda Yeni Aşama!

Piyasaların Ünlü Bitcoin Boğası Açıkladı: Kripto Paralarda Yeni Aşama!

Dünyaca ünlü şirketin CEO'su aynı zamanda popüler bir Bitcoin (BTC) boğası olan isimden çarpıcı kripto para açıklaması!
22:02
11 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında adından sıkça bahsedilen MicroStrategy kurucusu Michael Saylor, iflas eden borsa FTX’in aslında kripto para endüstrisinde daha fazla büyümeyi tetikleyebileceğini ileri sürdü.

Kripto Para Düzenlemesi

CNBC ile yaptığı yeni bir röportajda Michael Saylor, iflasa sürüklenen borsa FTX’in geldiği konum itibariyle ABD’nin kripto para düzenlemesi çalışmalarını hızlandıracağını ileri sürdü. Ayrıca belirtilen düzenlemelerin daha geleneksel finansal kurumların kripto para ekosistemini daha fazla benimsenmesine yol açabileceğini belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

ABD’nin yürüttüğü çalışmaların ardından piyasada 20.000 token görmeyeceksiniz, yalnızca sağlam projelerin ayakta kalacağını düşünüyorum. Ayrıca düzenlemeler piyasalara bir düzen ve şeffaflık getirecektir. Bu sebeple sektör çok daha hızlı büyüyecek. Ve nihayetinde, buranın vahşi bir açık deniz olduğu girişimcilik aşamasından, Bank of America ve Fidelity ve BlackRock ve Goldman Sachs ve JP Morgans gibi büyük oyuncuların kullandığı kurumsal yeni bir kripto para aşamasına geçebiliriz. Bu alana gireceğiz, hepimiz büyüyeceğiz ve dünya bundan faydalanacak.

Düzenleyici Tavrı

Bununla birlikte Michael Saylor, düzenleyicilerin FTX’in çöküşüne tepki olarak çok agresif hareket etmesi halinde sektöre ciddi zarar verilebileceği konusunda uyardı. Uzman isim açıklamalarında şunları söyledi:

Bence FTX çöküşü düzenleyicilerin elini kesinlikle güçlendirecek. Onların müdahalesini hızlandıracak. Geriye dönük düzenlemeler bu endüstriyi daraltır. Bitcoin kazanan olmalı çünkü BTC dijital bir emtia ve her şeyin en az tartışmalı olanı.

Milyarder yatırımcı son olarak ABD düzenleyicilerinin, kripto para faaliyetlerine nasıl uyumlu hale gelebileceğine dair fikirlerini belirterek şunları vurguladı:

Son zamanlardaki düzenleyici müdahaleler yaptırım gibi olumsuz oldu. Ancak piyasalar düzenleyicilerden, kripto para birimleri adına daha ılımlı bir duruş sergilemesini bekliyor. Kripto para borsaları kayıtlı olmalı. Borsaları kaydettirmemiz gerekiyor çünkü endüstrinin geleceği, herkesin ihtiyaç duyduğu yatırımcıların korunmasından geçiyor.

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