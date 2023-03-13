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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), geçen hafta kaydettiği değer kayıplarının ardından yeni haftanın ilk gününe yükseliş ile başladı ve 22.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, dün akşam saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter’dan yaptığı paylaşımlar ile güncel teknik görünümü değerlendirdi.

Bitcoin’deki Yükseliş Devam Edecek mi?

Yeni haftanın ilk gününe sert yükselişler ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %10’a yakın bir değer artışı kaydederek 22.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1600 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in güncel verilere göre yeniden 1 trilyon dolar seviyelerini aştı. Kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 250 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Kripto para piyasasındaki bu belirsizlik devam ederken kripto para analisti Michaël van de Poppe, güncel teknik görünümü değerlendirerek kripto para yatırımcılarını uyardı.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) adına güncel teknik görünümü değerlendirdi ve yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, hafta boyunca yaşanacak gelişmelerin kripto para piyasasına önemli ölçüde etki edeceğini ve kripto para piyasası adına oldukça yüksek volatilitede bir hafta olacağını öne sürdü. Bitcoin’in 22.600 dolar direncine varan önemli bir yükseliş kaydettiğini ifade eden kripto para analisti, olası bir düşüşte sırasıyla 21.300 dolar ile 21.600 dolar fiyat seviyelerinin piyasanın yakın vadeli gidişatı adına oldukça kritik bir öneme sahip olabileceğini belirtti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.