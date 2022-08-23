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  •   Piyasadaki Düşüş Eğilimine Meydan Okudular: Bu İki Altcoin’de Güçlü Yükseliş İvmesi!

Piyasadaki Düşüş Eğilimine Meydan Okudular: Bu İki Altcoin’de Güçlü Yükseliş İvmesi!

Eos (EOS) ve Chiliz (CHZ), piyasadaki düşüş eğilimine karşın son 24 saatte %15'i aşan değer artışları kaydederek yükseliş yönlü bir ivme yakaladı.
10:20
23 Ağustos 2022
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Günün erken saatlerinde değer kayıplarına hız kazandıran lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 21.000 dolar seviyelerinin altına geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, güne düşüş ile başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise 1,05 trilyon dolara geriledi. Ancak Eos (EOS) ve Chiliz (CHZ) ise kaydettikleri %15’i aşan değer artışlarının ardından piyasadaki düşüş eğilimine karşın yükseliş yönlü bir ivme yakaladı.

EOS ve CHZ, Piyasadaki Düşüşe Meydan Okuyor

Kripto para piyasası, Bitcoin’in günün erken saatlerinde 21.000 dolar seviyelerinin altına gerilemesi ile birlikte güne düşüş ile başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, 1,05 trilyon dolara geriledi. Ancak Eos (EOS) ve Chiliz (CHZ), kripto para piyasasındaki düşüş eğilimine karşın kaydettikleri %15’i aşan değer artışları ile birlikte yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto varlıklar Eos (EOS), Chiliz (CHZ), Curve DAO Token (CRV), Lido DAO (LDO) ve Bitcoin Cash (BCH) oldu.

Bitcoin (BTC), 21.000 Dolar Seviyelerinin Altına Geriledi

Geçen hafta içerisinde güçlü bir düşüş ivmesi yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde de değer kayıplarına hız kazandırarak 21.000 dolar seviyelerinin altına gerilemesinin ardından kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 21.150 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer kayıplarının da etkisiyle güne düşüş ile başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’e yakın bir düşüşün ardından 1,05 trilyon dolara geriledi.

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