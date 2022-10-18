Piyasaya bomba gibi düşen kripto paranın bağlı olduğu ağ için gelen haberler pek de iç açıcı görünmüyor. Bu durum yatırımcıları düşündürebilir.

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Aptos blok zincirinin saniyede 160.000 işlem (TPS) gerçekleştirmesi gerekiyordu, ancak şu anda sadece 4 TPS gerçekleştirebiliyor. Aptos ana ağını 17 Ekim’de başlattı. Eski Meta çalışanları tarafından oluşturulan blok zinciri hazır olmaktan uzak görünüyor.

Şirket, 350 milyon dolar toplayan bir dizi özel finansman turunun ardından, kimilerine göre şu anda 1-4 milyar dolar arasında bir değere sahip. Eğer proje şimdi bahsedilen değerlere sahip olmak istiyorsa, mevcut sıkıntılarını hızla çözmesi gerekecek.

Solana Katili Aptos

İnternetin bazı çevreleri tarafından ironik bir şekilde Solana katili olarak adlandırılan Aptos (APT), şimdiden büyük bir etki yarattı bu durum pek de olumlu gelişmelerden dolayı değilmiş gibi görünüyor.

Haberin yapıldığı sırada, layer-1 protokolü, reklamlarının büyük bir kısmını oluşturan verimliliğinin yalnızca küçük bir kısmını yansıtabiliyordu ve bu da proje gelişiminin, programın gerisinde kaldığı yönündeki spekülasyonları körükledi. Aptos paralel yürütme motorunun etkileyici diye adlandırabileceğimiz 160.000 TPS’lik hızı sunması gerekiyordu, ancak yazım sırasında yalnızca 4 TPS’ye ulaşabildi. Popüler kripto yatırımcısı Mac Salı günü 260 binden fazla Twitter takipçisine sorunun ağın kendisinden kaynaklandığını söyledi.

Mac, ağın düzgün çalışmamasından dolayı lansmanın son derece aceleye gelmiş gibi göründüğü yönünde bir açıklamada bulundu. Mac’e göre Aptos bunu yapmak zorunda kalmıştı. Projenin ana ağı Ekim ayında başlatması ya da “sözleşmelere göre dava edilme” riskini alması gerekiyordu. Bu taahhüdü yerine getirdikten sonra çatlaklar ortaya çıkmaya başladı.

Aptos’un Tartışmalı Tokenomiği

Bir diğer önemli endişe kaynağı da Aptos’un son derece merkezi görünen tokenomik yapısı oldu.

Twitter kullanıcısı Paradigm Engineer Salı günü şu açıklamayı yaptı:

Aptos’un toplam arzı 1.000.739.234,25 adet, ancak şu anda 821.111.362,91 adedi stake edilmiş durumda. Bu, token arzının %80’inden biraz fazlasının ekip ve yatırımcılar tarafından kontrol edildiği anlamına geliyor, çünkü ana ağ Aptos Token’larını kazanmak için airdrop veya başka bir yöntem bulunmuyordu.

Asıl soru, kalan 200 milyon $APT’nin nerede saklandığı ve bu token’ların büyük piyasaya sürüm için bir kenara ayrıldığı spekülasyonlarına yol açıyor.

Yine Paradigm Engineer’ın açıklaması şu şekilde oldu:

Mesele şu ki, neredeyse tüm token arzı özel kullanıcılara gidiyor, hiçbir zaman halka açık bir satış veya kullanıcıların token kazanabileceği başka bir yöntem olmadı.

Muhabir Jihan Wu’ya göre Aptos, ortaklarını, Binance’ın da aralarında bulunduğu borsalarda 19 Ekim’de başlayacak olan sürekli sözleşmeleri ertelemeye ikna etmeye çalışıyor. Binance ve Bitfinex, Coinbase, Huobi ve diğer borsalar bu ricaları görmezden gelirse, önemli sayıda yatırımcı sorunlu projeye karşı cephe almaya karar verebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.