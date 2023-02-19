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Kripto para piyasası, hafta içerisinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Bitcoin (BTC), 25.000 dolar fiyat seviyelerini önemli ölçüde yaklaşırken, kripto para piyasasının toplam değeri ise 1,1 trilyon doları aştı. Öte yandan Filecoin (FIL), Klaytn (KLAY) ve Internet Computer (ICP) da piyasadaki yükselişin de etkisiyle son 1 haftada en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto varlıklar oldu.

Kripto Para Piyasasında Haftanın Özeti

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 7 günlük zaman dilimi içerisinde %10’u aşan bir değer artışı kaydederek 25.000 dolar fiyat seviyelerine yaklaştı. Piyasadaki birçok altcoin de BTC‘deki yükselişin de etkisiyle hafta içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,1 trilyon doları aştı.

Öte yandan Paxos da SEC tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Şubat ayı içerisinde BUSD ihracının durdurulacağını açıklaması ile birlikte hafta içerisinde Binance USD’nin piyasa değerinde önemli bir düşüş kaydedilirken, USDT’nin piyasa değerinde de tersine bir artış kaydedildi. Haberin duyurulmasının ardından USDT’nin piyasa değeri, saatler içerisinde 70 milyar doları geride bıraktı.

14 Şubat Salı günü ise ABD yıllık ve aylık enflasyon verileri açıklandı. Yıllık enflasyonun 6,4 olarak açıklanmasının ardından da kripto para piyasasında günler içerisinde yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve BTC 25.000 dolar seviyelerine dayandı.

Haftanın Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Filecoin (FIL), Klaytn (KLAY) ve Internet Computer başta olmak üzere çok sayıda altcoin de kripto para piyasasındaki yükselişin de etkisiyle oldukça yüksek oranlı değer artışları kaydetti. Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde ortalama %80’lik bir değer artışı kaydeden Filecoin (FIL), CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında haftanın en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto para birimi oldu ve 9,3 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.