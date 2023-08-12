Bitcoin‘in 9 Ağustos’ta 30.000 dolara doğru gerçekleşen etkileyici yükselişi, kripto para dünyasında yeni bir yükseliş iyimserliği dalgası yarattı. Bu yükseliş ortamında, Polkadot‘un (DOT) hakim düşüş eğilimine rağmen, bir yükseliş dönüşü olasılığı daha belirgin hale geldi.

Bu gelişen piyasa koşullarına yanıt veren DOT, son 48 saat içinde %4,5’lik cesaret verici bir artış kaydetmeyi başararak mevcut fiyatını 5,05 dolar gibi kayda değer bir seviyede konumlandırdı. DOT’un kritik 5 dolar seviyesinin üzerindeki duruşunu sürdürme kabiliyeti ve Bitcoin’in sürekli yükseliş eğilimi göz önüne alındığında, Polkadot ağının yerel token’ı önemli bir fiyat gençleşmesinin eşiğinde olabilir.

Polkadot Fiyatında Son Durum

Hem 14 Temmuz’da hem de 21 Temmuz’da 5,6-5,85 dolarlık düşüş emri bölgesinde fiyat reddi ile karşılaştıktan sonra, 5,23 dolarlık destek eşiği ayılar tarafından aşıldı. Bununla birlikte, satıcıların momentumu bu noktada azaldı ve alıcılar fiyatı 5$ ölçütü etrafında etkili bir şekilde dengeledi.

DOT alıcılarının beklentilerini artıran, genel piyasanın fiyatının yeniden canlanmasıdır. Önemli bir gösterge olan Chaikin Para Akışı (CMF) bu artan alıcı duyarlılığının altını çiziyor. Nötr bölgeden uzaklaşarak güçlü bir değişim gösteren CMF, övgüye değer +0,20 seviyesine ulaşarak hızlı sermaye girişine işaret etti. Buna paralel olarak, Göreceli Güç Endeksi (RSI), aşırı satım bölgesindeki önceki durgunluktan dengeli 50 işaretine doğru ilerleyerek, toparlanan bir satın alma hamlesine ilişkin içgörü sağlıyor.

Bu ölçütlerle donanmış olan boğalar, çok önemli 5,23 dolar fiyat aralığında ayılara karşı koymaya hazırlanıyor olabilir. Bu direncin başarılı bir şekilde desteğe dönüştürülmesi, potansiyel olarak 5,50 dolardan 6 dolara kadar uzanan kazançların yolunu açabilir.

Fiyat Düşüşü Mümkün

Yine de, burada karşılaşılan herhangi bir direnç, özellikle Bitcoin’in rallisi dalgalanırsa, DOT’un fiyatını muhtemelen 4,5 dolara kadar aşağı çekebilir. Alıcılar için bir başka umut ışığı da Coinglass tarafından bildirildiği üzere DOT’un önceki 24 saatteki pozitif fonlama oranı olarak belirtilebilir. Fonlama oranındaki bu tersine dönüş, alıcıları harekete geçirmek için gereken katalizör olabilir.

Borsa cephesinde, uzun/kısa oranı, alıcıların lehine olan gelgitte marjinal de olsa bir değişimin altını çiziyor. Uzun pozisyonlar, dört saatlik daha kısa pencerede %50,1’lik bir çoğunluğa sahip olarak hafif bir üstünlüğe sahip. Bu ince baskınlık, uzun zaman dilimlerinde kazançları genişletebilecek yaklaşan bir ralli potansiyeline işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.