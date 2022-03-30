Kripto para piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Bitcoin ve altcoin'lerde son durum ne?

Son dönemde kripto para piyasasında hareketlilikler yaşanmaya başladı. Öyle ki lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 41.900 dolar seviyelerinden 48.000 dolarında üzerine yükseldi. Bununla birlikte BTC’in fiyat hareketlerine bağlı olarak pek çok altcoin‘de de büyük kazançlar kaydedildi.

Peki kripto para piyasasında son durum ne? İşte Bitcoin ve altcoin’lerde güncel ve kritik seviyeler…

Bitcoin (BTC) Bu Seviyeyi Görebilir

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), hafta başında 41.900 dolar seviyelerinden işlem görürken, hızlı bir artış başlattı ve geçtiğimiz gün itibarıyla 48.000 doların da üzerine yükselmeyi başardı.

Öte yandan Bitcoin, bugün itibarıyla 48.200 dolardan aşağı yönlü bir düzeltme başlattı. BTC/USD paritesinin saatlik grafiğinde 46.300 dolara yakın destekle oluşan önemli bir kırılma paterni yer alıyor. Yukarı yönde ise, fiyat 47.600 dolar seviyesinin yakınında dirençle karşı karşıya.

Bir sonraki büyük direnç, 47.800 dolarlık bölgeye ve üçgen trend çizgisine yakın olabilir. Üçgen direncinin üzerinde başarılı bir kırılma ve kapanış, fiyatı yeniden 48.200 dolara doğru itebilir. Ancak bu durumda yukarı yönde bir sonraki büyük engel 49.000 dolar seviyesine yakın olabilir. Daha fazla kazanç ise, lider kripto para birimi Bitcoin’i 50.000 dolar seviyesine taşıyabilir.

Ancak Bitcoin 47.800 dolarlık direnç bölgesini geçemezse, daha fazla düzeltme için harekete geçebilir. Öyle ki 46.300 dolarlık destek bölgesinin altında aşağı yönlü bir kırılma, fiyatı 46.000 dolara ve 100 saatlik SMA’ya çekebilir.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla Bitcoin (BTC), CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %0.75’lik bir düşüşle 47.238 dolardan alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

Altcoin’lerde Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin’in hızlı bir artış başlatarak neredeyse 7.000 dolar yükselmesiyle birlikte altcoin’lerde de fiyat artışları kaydedildi. Öyle ki piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum (ETH), aynı dönemde 3.000 doların da altında işlem görürken geçtiğimiz gün 3.475 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Popüler altcoin Ethereum (ETH), bu artışın ardından bir miktar gerilemiş olsa da içeriğin kaleme alındığı an itibarıyla, CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %0.35’lik bir düşüşle 3.379 dolardan alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

İlk 10’daki altcoin’lerde ise son durum şu şekilde;

Binance Coin (BNB), son 24 saatte %0.89’luk bir düşüşle 431 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ederken, Ripple (XRP) son 24 saatte %1.95’lik bir düşüşle 0.85 dolardan, Cardano (ADA) son 24 saatte %2.71’lik düşüşle 1.18 dolardan, Terra (LUNA) son 24 saatte %0.04’lük artışla 105 dolardan, Solana (SOL) son 24 saatte %0.62’lik düşüşle 109 dolardan ve Avalanche (AVAX) son 24 saatte %2.86’lık düşüşle 96 dolardan işlem görmeye devam ediyor.