Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeni haftaya yükseliş ile başladı ve kaydettiği son değer artışları ile birlikte 23.400 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

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Yeni haftaya yükseliş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer artışı kaydederek 23.400 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1.720 dolar seviyelerini aştı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, 1,15 trilyon dolara ulaştı. Öte yandan hafta başlangıcında piyasadaki volatilite de önemli ölçüde azaldı. Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 50 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bitcoin (BTC), Haftaya Yükseliş ile Başladı

Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde 22.500 dolar ile 23.500 dolar arasında konsolide olan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeni haftaya yükseliş ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir yükseliş kaydederek 23.400 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki yükselişin de etkisiyle değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışları ile birlikte 1.720 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, son 24 saatte %2,1’lik bir artış ile 1,15 trilyon dolara ulaştı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kaydettikleri son fiyat hareketleri ile birlikte Binance Coin (BNB) 326 dolar, XRP 0,37 dolar, Cardano (ADA) 0,53 dolar, Solana (SOL) 42,3 dolar ve Polkadot (DOT) 8,82 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Öte yandan CoinMarketCap verilerine göre ise piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlı değer artışları kaydeden kripto para birimleri Oasis Netwok (ROSE), Flow (FLOW) ve PancakeSwap (CAKE) olurken, en yüksek oranlı değer kayıpları kaydeden kripto para birimleri ise Decred (DCR), Kusama (KSM) ve Lido DAO (LDO) oldu.