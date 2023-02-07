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  •   Piyasa Gurusu Paylaştı! Bu 4 Altcoin’deki Ralli Henüz Bitmedi! Fiyatlarda Yükseliş Sürecek

Piyasa Gurusu Paylaştı! Bu 4 Altcoin’deki Ralli Henüz Bitmedi! Fiyatlarda Yükseliş Sürecek

Kripto para analisti ve stratejisti Altcoin Sherpa, Shiba Inu (SHIB), Avalance (AVAX), Fantom (FTM) ve bir altcoin'de daha yükselişin henüz bitmediğini belirtti.
11:01
7 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti ve stratejisti Altcoin Sherpa, Shiba Inu (SHIB), Avalance (AVAX), Fantom (FTM) ve bir altcoin’de daha yükselişin henüz bitmediğini belirtti.

SHIB, AVAX ve FTM’de Hedef Seviyeleri İşaretledi

Ünlü kripto para analisti Altcoin Sherpa, 190 binden fazla Twitter takipçisine ikinci en büyük köpek temalı kripto para Shiba Inu’nun 0,000013 dolardaki direnci geçtikten sonra muhtemelen 0,000016 dolara yöneldiğini söyleyerek “SHIB‘yi birçok nedenden ötürü seviyorum; likidite her zaman harika ve aynı zamanda volatil. Dün bir kırılım oldu ve muhtemelen 0,000016 dolar yürüyeceği bir sonraki bölge olacak.” dedi.

SHIB, bu yazının hazırlandığı sırada 0,00001407 dolardan işlem görüyor.

Altcoin Sherpa, Shiba Inu’nun ardından 20 doların üzerinde olduğu sürece yükselişin devam edeceğine inandığı akıllı sözleşme platformu Avalanche’ı analiz ederek “Eğer AVAX 20 doları geçerse bence 30 dolara kadar gider. Elbette bu Bitcoin‘e (BTC) bağlı.” notunu düştü.

Bu yazının hazırlandığı sırada AVAX 20,01 dolardan el değiştiriyor.

Analistin radarındaki bir diğer altcoin ise akıllı sözleşme protokolü Fantom. Altcoin Sherpa’ya göre FTM yeni bir işlem aralığına girdi ve 0,90 dolara kadar yükselebilir:

Şimdi FTM’de 0,60 – 0,90 dolar aralığında temizlik yapılıyor. BTC sabit kalırsa 0,90 dolara çıkmasını bekliyorum.

FTM, bu yazının hazırlandığı sırada 0,5373 dolardan işlem görüyor.

Analistin Radarındaki 4’ncü Altcoin: LOOKS

Analistin listesindeki son altcoin, Ethereum tabanlı NFT pazar yeri LooksRare‘in yerel varlığı LOOKS. Altcoin Sherpa’ya göre, LOOKS 0,40 dolar seviyesini hedefliyor:

LooksRare trenine geç atladım ve bunu yakın zamanda satın aldım. Belki kalabalıkla tetiklenen bir işlem, ancak Blur’un çıkmasıyla NFT altyapı token’ları için hala daha fazla yükseliş olduğunu düşünüyorum. LOOKS‘ta hedefim 0,40 dolar ve bunu çok uzun süre elimde tutmayacağım.

LOOKS, bu yazının hazırlandığı sırada 0,3 dolardan işlem görüyor.

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