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Piyasa, Güne Düşüş ile Başladı: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!

Güne düşüş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 21.425 dolar seviyelerine geriledi.
09:00
26 Ağustos 2022
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %0,5 gibi düşük oranlı bir değer kaybı kaydetti ve 21.425 dolar seviyelerine geriledi. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer kayıplarının da etkisiyle güne düşüş ile başladı ve piyasadaki çoğu kripto para birimi düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise 1,07 trilyon dolara geriledi.

Kripto Para Piyasası Güne Düşüş ile Başladı

Piyasadaki çoğu kripto para birimi, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti ve güne düşüş ile başladı. Kaydettikleri son değer kayıplarının ardından Bitcoin (BTC) 21.425 dolar seviyelerinden işlem görmeye başlarken, Ethereum (ETH) ise 1.665 dolar seviyelerine geri çekildi. Kripto para piyasasının toplam değeri, 1,07 trilyon dolara geriledi. Ayrıca Coinglass’ın güncel verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatte ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Kaydettikleri son fiyat hareketleri ile birlikte Binance Coin (BNB) 296 dolar, Cardano (ADA) 0,46 dolar, XRP 0,34 dolar, Solana (SOL) 34,7 dolar, Polkadot (DOT) 7,44 dolar, Avalanche (AVAX) 22,6 dolar ve Polygon (MATIC) 0,81 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Öte yandan CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto varlıklar Theta Fuel (TFUEL), Theta Network (THETA) ve Shiba Inu (SHIB) olurken, en yüksek oranlı değer kaybı kaydeden kripto varlıklar ise Lido DAO (LDO), Helium (HNT) ve Arweave (AR) oldu.

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