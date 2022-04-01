Kripto para piyasası yaşanan son artışların ardından yeniden yön değiştirdi ve düşüşe geçti. Zillqa, Waves, Fantom ve Chiliz'de son durum ne?

Kripto para piyasası geçtiğimiz günlerde hızlı bir artış başlattıktan sonra yeniden düşüşe geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), bu düşüşle birlikte 45.000 doların da altına gerilerken altcoin‘lerde de düşüşler kaydedildi.

Bu makalemizde Zillqa, Waves, Fantom ve Chiliz’de son durum ve güncel seviyelere bakacağız.

Zilliqa (ZIL)

İlk olarak son dönemin popüler kripto para birimlerinden olan Zillqa‘ya (ZIL) göz atalım. Zillqa, geçtiğimiz hafta inanılmaz bir artış yaşayarak tüm kripto para piyasasına meydan okumuştu ve günün en çok artış yaşayan kripto para birimi olarak kayıtlara geçmişti.

Öyle ki popüler altcoin geçtiğimiz hafta başında 0.050 dolar seviyelerinde işlem görürken hafta içerisinde başlayan artışla birlikte 0.21 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Bu da Zillqa fiyatında neredeyse %320’lik bir artışın yaşandığına işaret ediyor.

ZIL fiyatında yaşanan bu devasa artışın ardından altcoin’de bir miktar geri çekilme yaşandı ve fiyat 0.17 dolar seviyelerine kadar geriledi. Ancak bugün itibarıyla fiyat yeniden yön değiştirdi ve yukarı yönlü bir hareket başlattı.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla Zillqa (ZIL), CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %7.86’lık bir artışla 0.21 dolar seviyelerinden alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

Waves (WAVES)

Listemizde ikinci sırada yine son dönemin popüler kripto para birimlerinden olan Waves (WAVES) yer alıyor. Popüler altcoin’de Zillqa ile benzer şekilde hafta içerisinde güzel bir artış kaydederek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Popüler altcoin hafta başında 31 dolar seviyelerinde işlem görürken kripto para piyasasında yaşanan artışın da etkisiyle neredeyse yüzde 100’lük bir artış kaydederek 61 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Ancak bu artışın ardından, lider kripto para birimi Bitcoin’in de düşüşe geçmesiyle birlikte fiyatta gerileme kaydedildi ve Waves 52 dolar seviyelerine kadar düştü.

Waves (WAVES), yaşanan bu düşüşü hızlı toparladı ve bugün itibarıyla yeniden yukarı yönlü bir hareket başlattı. İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla Waves (WAVES), CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %8.77’lik bir artışla 54.85 dolar seviyesinden alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

Fantom (FTM)

Fantom’a (FTM) baktığımızda ise FTM, hafta içerisinde Zillqa ve Waves gibi benzer oranda artış kaydeden altcoin’ler arasında yer aldı. Öyle ki popüler altcoin, hafta başında 1.30 dolar seviyesinden işlem görürken yaşanan artışlar sonucunda 1.56 dolar seviyesine kadar yükselerek %96 oranında değer kazandı.

Popüler altcon daha sonra diğerleri gibi benzer bir geri çekilme kaydetti. Ancak Fantom‘daki bu geri çekilme uzun sürmedi ve sabahın erken saatlerinde yeni bir yükseliş dalgası başlattı.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla Fantom (FTM), CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %5.02’lik bir artışla 1.51 dolar seviyesinden alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

Chiliz (CHZ)

Son olarak bir haftadır gündemden düşmeyen fan token Chiliz‘e (CHZ) bir göz atalım. Popüler altcoin Chiliz (CHZ), geçtiğimiz günlerde resmi Twitter hesabından yaptığı bir duyuruyla birlikte 31 Mart tarihinden yeni bir gelişmenin duyurulacağını açılamıştı.

Yapılan bu duyuru Chiliz yatırımcıları arasında büyük heyecan ve merak uyandırmaya başlarken geçtiğimiz gün bu gelişmenin ne olduğu açıklandı. Geçtiğimiz gün açıkladığı önemli duyuru ile Chiliz, başlangıç ve kurumsal düzeyde olan spor organizasyonları için seçilmiş, ölçeklenebilir ve yarı merkezi olmayan bir blockchain uygulaması gütmeyi planlıyor.

Chiliz fiyatı bu duyurunun hemen ardından hızla artışa geçti. Hafta başında 0.22 dolar seviyelerinden işlem gören CHZ, geçtiğimiz günlerde 0.328 dolar seviyesine kadar yükselmeyi başardı.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla ise Chiliz (CHZ), CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %9.71’lik bir düşüşle 0.274 dolardan işlem görmeye devam ediyor.