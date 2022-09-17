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Chiliz’in yerel tokeni CHZ’si, hafta sonu yaklaşırken en iyi performans gösteren kripto para birimleri listesine katıldı. Son 24 saatte %8,3’e varan bir ralli gerçekleştirmeyi başardı. Bu performans normalde kripto dünyasında sıradan olarak değerlendirilebilir ancak genel piyasa yönüne karşı işlem gördüğü için bu durum onu daha değerli kılıyor.

Piyasa Düşerken O Yükseldi

CHZ’nin performansı kayda değer çünkü şu anda hakim olan düşüş koşullarının üstesinden gelen birkaç kripto para birimi arasında yer alıyor. Chiliz 15 Eylül’de yeni bir fan token’ı piyasaya sürmek üzere olduğunu duyurdu. Bu duyuru, yatırımcılar arasında bir güven artışı sağlamış olabilir.

Teknik faktörler de CHZ’nin yükselişinde önemli rol oynadı. Kripto para birimi tüm hafta boyunca genel bir düşüş performansı sergiledi. Ayrıca, fiyatı haftalık en yüksek seviyesi olan 0,22 dolardan haftalık en düşük seviyesi olan 0,178 dolara kadar geriledi. Bu düşüş eğilimi, psikolojik bir satın alma bölgesi olarak hareket eden 0,18 dolarlık bir desteğin yeniden test edilmesiyle sonuçlandı.

Yazım sırasında, token fiyatı 0,21 dolar seviyesindeydi. göreceli güç endeksi (RSI) 50’nin üzerinde seyrediyor. CHZ’nin hafta boyunca gösterdiği performans da satış baskısının bir hafta önceki desteğin yeniden test edilmesine kıyasla daha düşük olduğunu doğruladı.

CHZ Çok Aktif

Zincirleme göstergeler, destekten yükselişin arkasında güçlü bir duyarlılık değişiminin olduğunu doğruladı. Ağırlıklı duyarlılık metriği 14 Eylül’de en büyük artışını kaydederek ezici bir yükseliş duyarlılığı değişimini teyit etti. Eğer durum buysa, CHZ bir miktar daha yukarı yönlü hareket edebilir. Chiliz’in ağ büyüme metriği de aynı gün dönerek ağ için pozitif büyümeyi teyit etti. Bu, güçlü yatırımcı duyarlılığına katkıda bulunmuş olabilir.

Elbette güçlü bir duyarlılık değişiminin pozitif türden bir ilgiyi çekmesi kaçınılmazdı. Balinalar son iki günde finansal güçlerini ortaya koydu. Balina işlem sayısında 1 milyon doların üzerindeki işlemlerde önemli bir artış oldu. Bu balinalar dikkate alındığında en güçlü faaliyetler yazım saatine göre son 24 saat içinde gerçekleşti.

Duygu değişimi son iki günde 24 saatlik aktif adreslere de yansıdı. Ancak bu, son 24 saat içinde gözlemlenen en yüksek günlük aktif adres sayısı değildi. Bu, balinaların yükselişin çoğuna katkıda bulunduğunun bir kanıtı olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.