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Kripto para piyasaları 1 trilyon doların üzerinde konumlanmaya devam ediyor. Gündem son derece yoğun. Bugün akşam saatlerinde paylaştığımız FTX, Binance atışması son derece önemliydi. İlerleyen günlerde FTT Token tarafında daha fazla hareketlilik görülebilir. Şimdilik bu tartışma kripto para piyasalarının geri kalanını pek etkilemişe benzemiyor.

Kripto Paralar Son Durum

Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon verisi sebebiyle özelikle altcoin trader ve yatırımcılarında risk iştahı azaldı. İp cambazları ile 18:00’dan sonra FTT Token ile para kazanmaya çalışıyordu. Fiyat 22 dolardan 25 dolara ve ardından 21 dolara gitti. Yüzde 10’u aşan hareketler özellikle marjin işlemlerde büyük fırsatlar sundu. Aynı zamanda bu bir tuzaktı. Alameda’nın zamanlaması, CZ’nin açıklamasının detayları tam bir satranç müsabakasına benziyordu. Detaylarına ilgili haberden ulaşabilirsiniz.

GALA için işler karışıyor. pNetwork, Huobi tarafından istismarla suçlandı. Bildiğiniz üzre milyarlarca token basılmış ve bunlarca PancakeSwap ve Huobi gibi pazarlarda satılmıştı. Çok sayıda yatırımcı mağdur olurken bunu fırsat olarak görüp ucuza token alıp satanlar Huobi tarafından istismarcılıkla suçlandı.

Bitcoin (BTC) Yorum

Yakın zamanda yaşanan fiyat sıçramasının ardından BTC ve ETH fiyatı, geri kazanılan zemini sürdürmeye çalışırken durgun bir yol izliyor. Bugün, Chiliz ve Aptos en çok kazananlar açısından ilk 100 kripto para biriminin başını çekiyor. 4 Kasım’da, Bitcoin fiyatı 20.850 dolarlık aralığa bağlı dirençten büyük bir kopuş verdi. Şu anda, Bitcoin fiyatı 21.230 dolardan işlem görüyor ve ihlal edilen dirence karşı bir yeniden test aşaması sergiliyor. Bu yeniden test sırasında, azalan hacim aktivitesi ve düşük fiyat reddi mumu, yakında hakim toparlanmayı sürdürmesi gereken geçici bir geri çekilmeye işaret ediyor.

Test sonrası ralli, fiyatları %6,5 artırarak 22.000 ya da 22.600 dolar seviyesine taşıyabilir. Yani pazartesi için muhtemel senaryo 20.500 dolar seviyelerine kadar bir düşüş ve buradan yeniden toparlanma olacak. Enflasyon verisi öncesi bu atak baskılanabilir, FTX tartışmalarının ortasında risk iştahı daha da azalabilir ancak olumlu senaryo bu. FTT özelinde CZ’nin Alameda tarafından iletilen teklifi herkese açık biçimde kabul etmesi fiyatı yukarı çekebilir. Binance borsasının elinde 500 milyon dolarlık FTT token bulunuyor. Toplam piyasa değeri 3 milyar dolar olan FTX Token (FTT) için 500 milyon dolar ciddi bir miktardır. Öte yandan Alameda bugün 20 milyar doların üzerinde nakit ve kripto rezervi olduğunu açıkladı.