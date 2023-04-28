Birkaç dakika önce PayPal önemli bir duyuru yaptı. Mayıs ayından itibaren artık transferler birçok kullanıcı için çok daha kolay olacak.

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Dünya genelinde çok sayıda kullanıcıya hizmet veren PayPal biraz önce Mayıs ayında devreye girecek yeni özelliğini duyurdu. Bu müjde kripto paraların küresel ölçekte benimsenmesine katkı sağlayacak. Mayıs ayında devreye girecek yeni müjdenin detayları neler?

Venmo Kripto Para Transferi

Venmo müşterileri Mayıs ayından itibaren kripto para transferi yapabilecek. PayPal yönetimindeki Venmo hali hazırda 60 milyondan fazla müşteriye hizmet veriyor. Şirket şimdi paylaştığı duyuruda şunları yazdı;

“Bugün, Venmo topluluğundaki arkadaşlarınıza ve ailenize kripto para transferi yapma olanağını sunarak Venmo müşterileri için kripto para birimlerinin yönetimini ve hareketini kolaylaştıracak adımlar atıyoruz. Müşteriler ayrıca bir PayPal hesabına ve harici cüzdanlara ve borsalara transfer yapabilecek ve kriptolarını nasıl taşıyacakları ve yönetecekleri konusunda daha fazla seçenek ve esneklik sunacaklar. Kripto transferleri, Mayıs 2023’ten itibaren önümüzdeki haftalarda Venmo müşterilerine sunulacak. Venmo’da kripto transferi birkaç basit adımda yapılabilir. Venmo müşterileri Venmo uygulamasındaki Kripto sekmesine gidebilir, coin’lerini görüntüleyebilir, ardından Aktar butonuna tıklayarak Venmo hesabına ya da PayPal’a veya başka bir harici cüzdana göndermek için alıcının cüzdan adresini girerek kripto para gönderebilir. Herhangi bir müşteri, başkalarıyla paylaşılabilen benzersiz kripto adres QR kodunu görüntülemek için Al seçeneğine de dokunabilir. 2021’de Venmo’da kripto satın alma, tutma ve satma özelliğini sunduğumuzdan bu yana, Venmo Kredi Kartı müşterileri için Kriptoya Nakit Geri Ödeme özelliğini de ekledik ve müşterilerin kripto para birimlerinin fiyatlarını gerçek zamanlı olarak takip edebilmeleri için fiyat uyarıları sunduk. Venmo’nun müşterilerini topluluğa, diğer cüzdanlara ve borsalara bağlamaktan heyecan duyuyoruz ve önümüzdeki yıl ek kripto ürünleri ve hizmetleri sunmaya devam etmeyi planlıyoruz.”

Kripto Paralar İlgi Sürüyor

PayPal’in Venmo’su tarafından Mayıs ayında sunulacak bu özellik küresel ölçekte kripto paraların benimsenmesi açısından oldukça büyük bir adım. Tam 60 milyon kullanıcı kripto para transferleri yapabilecek ve PayPal gibi güvenilir bir şirketin çatısı altında daha fazla insan kriptoları benimseyecek. Özellikle borsaların ve merkezi olmayan platformların riskleri nedeniyle birçok potansiyel yatırımcı kripto paralardan uzak kalmayı tercih ediyor.

PayPal tarafından atılan bu adım kripto paraların benimsenmesine katkı sağlayacak. Diğer taraftan MasterCard ve Visa gibi devler de kripto odaklı ürünleriyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.