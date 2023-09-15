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  •   Paxos’un Hatası: Bitcoin Madencisi Tartışmaların Ardından Fonları İade Etti

Paxos’un Hatası: Bitcoin Madencisi Tartışmaların Ardından Fonları İade Etti

Özet

  • Paxos kripto borsasında 0.008 BTC işlemi sırasında meydana gelen hata sonucu bir Bitcoin madencisi 500,000 dolar değerinde Bitcoin kazandı.
  • Paxos, hatanın kendi sunucusundan kaynaklandığını doğrulayarak sorumluluğu üstlendi ve PayPal'ın bu olayla ilgisi olmadığını belirtti.
  • Bitcoin madencisi, ele geçirdiği Bitcoin'i iade etme kararı aldı ve kripto topluluğunun çoğunluğu bu paranın madenciler arasında paylaşılmasını destekledi. Sonunda, fonları 15 Eylül'de iade etti.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
17:40
15 Eylül 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Kripto para borsası Paxos’ta yaşanan 0,008 BTC değerinde bir işlem için bir Bitcoin madencisine 500,000 doların üzerinde ödeme yapılmasının ardından bugün bu konuyla ilgili bir gelişme yaşandı.  Bitcoin madencisi birçok tartışmaya konu olan olayda ele geçirdiği yaklaşık 20 BTC’yi Paxos’a iade etti.

Paxos Sorumluluğu Üzerine Almıştı

Bir Bitcoin madencisinin 10 Eylül’de yaşadığı ilginç bir olay kripto topluluğunun dikkatini çekmeyi başardı. Buna göre madenci yaklaşık 2.000 dolar değerindeki Bitcoin’i ağ ücretleri 2 dolar civarında seyrederken farklı bir adrese taşımak için işlem onayı verdi ve ardından Paxos’ta yaşanan bir hata ile 500.000 dolarlık Bitcoin’in sahibi oldu.

Bu olayın geniş bir yankı bulmasının ardından 13 Eylül’de Paxos yaptığı bir açıklamada transferi yapanın kendi sunucusu olduğunu doğruladı ve aynı açıklamada kullanıcı fonlarının güvende olduğunu, varlığın Paxos’a ait olduğunu açıkladı. PayPal’ın yapılan bu hatada herhangi bir rol oynamadığını da dile getiren Paxos, tüm sorumluluğu üzerine aldı.

Madenci 20 Bitcoin’i İade Etti

Bu açıklamadan bir gün sonra X üzerinden paylaşım yapan Bitcoin madencisi önce ele geçirdiği Bitcoin’leri iade edeceğini açıkladı ve ardından paylaştığı bir ankette bu parayla ne yapması gerektiğini takipçilerine sordu. Çoğunluk ise bu paranın Bitcoin madencileri arasında paylaşılma fikrine sıcak baktı. Yaşanan gelişmelerin ardından Bitcoin madencisi takipçilerinin tavsiyelerini dinlemek yerine fonları 15 Eylül’de iade etti. Bu gelişme ise bir Bitcoin ağ kaşifi olan Mempool tarafından paylaşılan blockchain ağ verileri ile ortaya çıktı.

Bu tarz işlem ücret hataları neredeyse her ekosistemde görülebiliyor ve kripto topluluğu için bilinmeyen bir hata değil. 2019 yılında da bir Ethereum ekosistem kullanıcısı değerleri olması gerekenden farklı alanlara yapıştırdığı için 400.000 dolar değerinde varlığını kaybetmişti. O dönemde de Ethereum madencilik şirketi Sparkpool bu durumun farkına varmış ve kullanıcının kaybettiği fonların yarısını geri kazanmasına yardımcı olmuştu.

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