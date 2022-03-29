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Parlamento Üyesinden Hükümete Çağrı: Kripto Gelirinin %30’dan Fazla Vergilendirilmesini Talep Etti

Bu ülkedeki bir parlamento üyesi, kripto para ticaretinin kumar oynamaya benzer olduğunu vurgulayarak, hükümeti kripto gelirleri üzerindeki %30 oranındaki mevcut vergiyi artırmaya çağırdı
09:45
29 Mart 2022
Parlamento Üyesinden Hükümete Çağrı: Kripto Gelirinin %30'dan Fazla Vergilendirilmesini Talep Etti
Yazar: Emre Aydıner

Hintli bir parlamento üyesi, kripto para ticaretinin kumar oynamaya benzer olduğunu vurgulayarak, hükümeti kripto gelirleri üzerindeki %30 oranındaki mevcut vergiyi artırmaya çağırdı. Ayrıca, kriptonun toplam işlem değerine mal ve hizmet vergisinin (GST) de uygulanmasını talep etti.

Hindistan Parlamento Üyesi, Kripto Gelirini %30’dan Fazla Vergilendirmek İstiyor

Hindistan’ın kripto gelirleri için önerilen %30 vergiyi içeren 2022 Finans Yasası, şu anda Hindistan parlamentosunun üst meclisi Rajya Sabha’da değerlendiriliyor.

Parlamento üyesi Sushil Kumar Modi, Pazartesi günü hükümetten kripto para birimi gelirleri üzerindeki mevcut vergiyi artırmasını istedi. Modi, yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;

Maliye bakanından kriptoya uyguladığınız %30 verginin daha da artırılıp artırılamayacağını önümüzdeki günlerde değerlendirmesini rica ediyorum.

Parlamento üyesi Modi, kripto para biriminin bir emtia, varlık, mal veya hizmet olmadığını savunurken kripto para birimlerinin içsel bir değeri olmadığını vurguladı.

Sushil Kumar Modi ayrıca kripto paraları hisse senetleri ile karşılaştırdı ve hisse senetleri arkasındaki şirketler tarafından desteklenirken, “kripto kumardır” diye ekledi.

Parlamento üyesi ayrıca, %18 mal ve hizmet vergisinin (GST) yalnızca borsalar gibi kripto hizmet sağlayıcılarından alındığını ve bunun artırılması gerektiğini de vurguladı. Açıklamalarına devam eden Modi şu ifadelere yer verdi;

Kriptolar piyango, kumarhane bahisleri, kumar ve at yarışına benzer. Tüm bu faaliyetlerde, toplam işlem değeri üzerinden %28 vergi (GST) uygulanmaktadır. Bu nedenle, GST konseyinin kriptonun toplam işlem değerine GST koymayı düşünmesini rica ediyorum.

Kimse Kripto Paraların Değerini Bilmiyor

Parlamento üyesi, yatırımcıların olağanüstü kârlardan etkilendiğini vurgularken kimsenin kriptonun değerinin ne olduğunu bilmediğini de sözlerine ekledi.

Ayrıca Modi, kriptoya daha yüksek vergiler koyan ülkelere örnekler verdi. Japonya’nın yüzde 55, Almanya, Fransa ve Avustralya’nın ise yüzde 45’e varan oranlarda vergi uyguladığını söyledi.

Buna ek olarak parlamento üyesi, yatırımcıların 1 Nisan’dan önce kripto para birimlerini özel cüzdanlarda sakladıklarını ve “8 milyar dolarlık kripto varlığının ülke dışına çıkmasının beklendiğini iddia etti.

Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, kripto gelirleri üzerindeki %30 verginin yanı sıra, her kripto işlemine kaynakta (TDS) düşülen %1 vergi uygulanmasını da önerdi. %1 TDS 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek ve %30 gelir vergisi 1 Nisan’da toplanmaya başlayacak.

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