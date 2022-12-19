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Öngörüleri Çıkan Tecrübeli Analist: Bitcoin Bu Seviyelere Gidiyor!

Kripto kışı hız kesmeden devam ederken, uzmanlar makro ortam ve sektörde yaşanan krizler nedeniyle karamsar bir tablo çiziyor. 
18:30
19 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto kışı hız kesmeden devam ederken, uzmanlar makro ortam ve sektörde yaşanan krizler nedeniyle karamsar bir tablo çiziyor.

Işık Görünmedi: ‘Her Şey Mümkün’

Bitcoin (BTC) 14 yıllık kısa geçmişinde bir çok kez ölü ilan edildi. Uzmanlar mevcut ayı piyasasının şimdiye kadarki en uzun kripto kışı olabileceğini iddia ederken, akıllardaki soru şu: Bitcoin daha ne kadar dayanabilir? Ekonomik ortama bakarsak, işler iç karartıcı görünüyor. Federal Rezerv faiz oranlarını artırma yolunda yürüyeceğini ima etti. Dünya çapındaki ekonomiler, ambargolar, savaşlar ve farklı krizler nedeniyle darbe aldıkça işlerin çok daha kötüye gideceği öngörülüyor. Faiz artışları, piyasalardaki likiditeyi emiyor. Böylesi bir ortamda hem bireysel hem de kurumsal yatırımcı kripto paralar gibi riskli varlıklardan uzaklaşıyor. Kripto paraların piyasa tarafından yüksek riskli bir varlık olarak görüldüğü göz önüne alındığında, birçok yatırımcı şimdiden zararda.

Toplam kripto piyasası değeri an itibariyle 760 milyar dolar. Bu rakam, 2017/18 boğa piyasasının zirvesinde görülmüştü. Uzmanlara göre sektörde yaşananlar düşünüldüğünde bu rakam da düşebilir. Bitcoin, her zaman olduğu gibi, bu ortamda altcoin’lerden daha iyi bir performans sergiliyor. Daily Coin analistlerinden Lauri Dunn’a göre Bitcoin‘in 10.000 doların altına düşmesi şaşırtıcı olmaz. Uzmana göre, kısa vadede fiyata ivme kazandıracak bir katalizör bulunmuyor. Hem makro ortam hem de sektördeki krizler kısacası her şey Bitcoin’in aleyhinde.

Mucizeye İhtiyaç Var!

Birçok kripto para biriminin % 80’dan fazla düşüş yaşamış olması,  yatırımcıların piyasayı terk etmesine neden oldu. Borsa krizi de bu durumu daha da çıkmaza sokuyor. Analitik şirketi Santiment, 5 yıllık Bitcoin yatırımcıları dahi an itibariyle zarar etmiş durumda. olduğunu ortaya koyan bir rapor yayımladı.  Santiment,  uzun vadeli yatırımcıların dahi yüzde 34 oranında zarar ettiğine dikkat çekti.

Güncel verilere göre,  kripto para birimlerine olan yatırımcı ilgisi azalmış durumda. Özellikle kurumsal yatırımcı kenarda bekliyor. Bitcoin, sert kışla savaşırken altın etkileyici bir performans kaydetti. 2022 boyunca, hem hisse senedi piyasası hem de kripto para birimleri, enflasyon ve faiz oranı artışlarının yol açtığı mevcut makroekonomik faktörlerin ortasında büyük bir düzeltme yaşadı.

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