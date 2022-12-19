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  •   Yıkım Kapıda Mı? Binance Hakkında 22 Trilyon İddiası!

Yıkım Kapıda Mı? Binance Hakkında 22 Trilyon İddiası!

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Peki tüm bu FUD nasıl biter? Bunun kesinlikle bir yolu var.
18:50
19 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcılarının korku ve paniğini besleyen olayların ardı arkası kesilmiyor. Büyük volatilite kapıda olabilir. Son günlerde Binance etrafında dönen FUD bitmek bilmiyor. Öyle ki BNB fiyatı bu süreçte ciddi kayıplar yaşadı. Şimdi de 22 trilyon dolar iddiası ortaya atıldı. Peki olayın aslı astarı ne? Binance kullanıcılarını nasıl etkileyecek?

Binance Haberleri

Reuters tarafından Binance kurumsal evrakları üzerinde yapılan incelemelere göre bir iddia ortaya atıldı. Rapora göre Binance bu yıl toplam değeri 22 trilyon doların üzerinde olan işlemlere aracılık etti ve bunlarla ilgili ayrıntılar çoğunlukla kamuoyundan gizlendi. Dünyanın en büyük kripto para borsası olarak lanse edilen Binance, yerel kripto parası BNB’nin değerindeki keskin düşüş ve kullanıcı para çekme sayısındaki artış nedeniyle bir güven kriziyle karşı karşıya gibi görünüyor. Bununla birlikte borsa, güçlü mali pozisyonu nedeniyle geçen hafta 72 saat içinde 6 milyar dolarlık net çıkışları “adımlarını bozmadan” yönetebildiklerini iddia etti.

Rapor bu yıl gerçekleşen 22 Trilyon dolarlık işlemlerin gizlenmesinin yanı sıra birkaç önemli detaya daha dikkat çekiyor. Binance merkezini gizliyor ve kâr ve eldeki nakit dahil olmak üzere temel finansal verileri de saklamaya devam ediyor.

Binance Batar Mı?

Binance hakkında yorum yapan ABD SEC İnternet Uygulama Ofisi’nin eski şefi John Reed Stark şirketin mali durumu hakkında hiçbir şeffaf denetim, rapor veya onaydan geçmediğine dikkat çekiyor. Ona göre Binance operasyonları da en az FTX kadar gizemli ve hakkında çok az şey biliniyor. Binance, kripto para piyasasındaki tüm işlem hacminin yarısından fazlasını oluşturduğundan, ABD’li yetkililer özellikle nasıl iş yaptığıyla ilgileniyor. Reuters’e göre, bazı savcılar Binance ve bazı üst düzey yöneticilerini suçlamak için yeterli kanıta sahip olduklarını düşünüyor. Eğer 2018 yılında başlatılan kara para aklamaya yardım soruşturması derinleşirse ABD, Binance operasyonlarının detaylı incelemesiyle de ilgilenebilir.

Şimdilik on-chain üzerinden ispat edilen rezervler müşteri varlıklarının güvende olduğunu gösteriyor. Fakat şirket operasyonlarına dair belirsizlik, platformun risklerini, borçlarını görmemizi engelliyor. Yani rezervlerinde olması gereken varlığın aslında ne kadar olduğuna dair net bir çerçeve oluşamıyor. Bu problem, sağlanan rezerv kanıtının güvenirliğe etkisini de minimize ediyor.

Eğer Binance borsasının merkezinin nerede olduğunu bilmiyorsak, şirketin operasyonel verileri, işleyişi, mali tabloları hakkında yeterli veri yoksa yapılabilecek bir şey var. Binance “bize güvenin” dediğinde ona “güvenmek” veya “güvenmemek” çünkü bu karar somut veriler ışığında alınamıyor. Tamamen duygusal olarak güven olgusunun inşasına çaba harcanıyor.

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