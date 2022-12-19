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Korku, belirsizlik ve şüphe son 1 yıl kripto para yatırımcıları FUD yağmurunun ortasındaydı. Kripto paralar ise sonu gelmeyen dipler gördü. Yatırımcıları tedirgin eden çok fazla olay yaşandı ve korkmakta haksız değillerdi. Çoğu iddia başlarda asılsız FUD haberleri gibi görünse de bunların gerçek olduğunu herkes yaşayarak gördü. LUNA, FTX, Ronin, Voyager ve daha niceleri…

Kripto Paralarda Neler Oluyor?

En büyük kurumsal kripto para fonu Grayscale bugün şirketin CEO’su tarafından gönderilen yatırımcı mektubunu herkese açık şekilde paylaştı. FTX çöküşünün ardından kripto paraları daha büyük bir dibe götürecek olan olay Grayscale ve DCG’nin iflası olacaktır. Yatırımcıların gözü DCG ve altındaki şirketler grubunda. Bundan dolayı mevcut duruma dair yaptıkları değerlendirmeler, beklentiler oldukça önemlidir. Şimdi hangi konuda neler düşünüyorlar kısaca inceleyelim.

FTX çöküşünü nasıl değerlendiriyorlar?

“Şu anda kripto ve kripto aracılarına karşı makro düzeyde bir güvensizlik var; bu, sektörümüzün önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca birlikte aşması gereken bir engel. Yatırımcıların, düzenleyicilerin ve yasa koyucuların şüpheciliğini memnuniyetle karşılıyorum. Ne de olsa, yalnızca geçmiş olayları değerlendirerek öğrenebilir, ilerleyebilir ve büyüyebiliriz: bu, kripto endüstrisinin itici gücüdür. Finansal piyasalar değişkendir ve bu yıl neredeyse her risk varlığının olumsuz performans gösterdiği bir örnek oldu. Kripto da bundan etkilenmedi. Son olaylar, bu varlık sınıfının değerini ve güvenilirliğini gösterme konusunda kaydettiğimiz ilerlemenin bir kısmını etkilemiş olsa da, birkaç önemli noktayı da pekiştirdi. Çok fazla yatırımcı zarar gördü. Kriptodan geleneksel finansa, ana akım medyaya ve D.C.’ye kadar çok az kişi yanlış anlatılar ve yanlış dokümantasyon yoluyla aldatılmaktan kurtulmuş gibi görünüyor. Bununla birlikte, birkaç kişi ve kuruluşun eylemlerini Bitcoin veya Ethereum, altta yatan blockchain teknolojisi veya akıllı sözleşmeler ve merkezi olmayan finans uygulamaları ile birleştirmemeliyiz.”

Peki Spot Bitcoin ETF çabaları devam edecek mi?

“Yatırımcıların bir spot Bitcoin ETF‘sinin standartları, aşinalıkları ve erişilebilirliği ile en iyi şekilde korunacağına kesinlikle inanıyorum. SEC’in, yaklaşık bir milyon Amerikalının sahip olduğu dünyanın en büyük Bitcoin yatırım aracı olan GBTC’yi neden düzenleyici çemberin içine almak istemediğini anlamak her zamankinden daha zor. Enerjimizi bunun için harcamaya devam edeceğiz”.

Kripto paralar için 2022 yılını nasıl değerlendiriyorlar?

“Yaşanan aksiliklere rağmen 2022’de kaydedilen ilerlemeyi gözden kaçırmadım. Tarihsel olarak kripto endüstrisi, temel yetenekleri güçlendirmek ve uzun vadeli büyüme ve istikrar için temelleri sağlamlaştırmak amacıyla piyasadaki gerileme dönemlerini kullanmıştır. Bu yıl hem blockchainde hem de blockchain dışında ürünlerin sürekli gelişimi ve evriminin ortasında yeni kurumsal yatırımcıların benimsendiğini gördük. Beyaz Saray’dan gelen bir idari emrin ardından kripto odaklı mevzuat için iki partili ve iki meclisli desteğe tanık olduk. Ve geçen hafta gibi yakın bir tarihte, FTX’e karşı CFTC şikâyeti bize Bitcoin ve Ethereum’un menkul kıymet değil emtia olduğunu ve Tether’i de ekleyerek hatırlattı.

Grayscale batacak mı? İflas iddiaları gerçek mi?

“GBTC de dahil olmak üzere Grayscale ürünlerinin temelini oluşturan varlıklar güvenli, emniyetli ve ipoteksizdir. Grayscale’in işi, diğer varlık yöneticileri gibi geçerli ABD mali kurallarına, düzenlemelerine, raporlama gerekliliklerine ve muhasebe ilkelerine bağlıdır. Örneğin, ürünlerimizin birçoğunun hisselerini gönüllü olarak SEC ile sürekli raporlama gerektiren 1934 Menkul Kıymetler Borsası Yasası kapsamında kaydettirdik (Form 10-K, 10-Q ve 8-K). Ayrıca tüm ürünlerimizin yıllık mali tabloları için üçüncü taraf denetimleri yaptırıyoruz. Şeffaflık ve risk yönetimini ciddiye alıyoruz ve dijital varlık ürünlerimiz için tam ve adil risk açıklamaları oluşturmak ve güçlendirmek için düzenleyicilerle yapıcı bir şekilde çalışma konusunda uzun bir geçmişe sahibiz. Daha genel olarak, Grayscale’in ana şirketi Digital Currency Group (DCG) ve bağlı şirketimiz Genesis Global Capital (Genesis Global Trading’in kurumsal borç verme masası iştiraki), GBTC veya diğer ürünlerimiz için karşı taraf veya hizmet sağlayıcı değildir ve bu nedenle ürünlerimizin faaliyetlerini etkilemez. Grayscale ve GBTC de dahil olmak üzere ürünlerimiz ayrı ve farklı tüzel kişiliklerdir – yani GBTC’nin altında yatan varlıkların sahibi yalnızca GBTC ve GBTC hissedarlarıdır. Hem DCG hem de Genesis Global Capital, GBTC’nin iştirakleri ve hissedarlarıdır ve diğer bağlı kuruluşlarla birlikte toplamda tedavüldeki toplam hisselerin yaklaşık %10’una sahiptir; 1933 tarihli Menkul Kıymetler Kanunu’nun 144. Kuralı uyarınca, toplu olarak sadece üç ayda bir tedavüldeki toplam hisselerin sınırlı bir kısmını halka açık piyasalarda satmalarına izin verilmektedir.”

Bitcoin Boğasının 2023 Beklentileri

En büyük Bitcoin boğası Grayscale şirketinin CEO’su önümüzdeki yıla dair de önemli açıklamalarda bulunuyor. Şirketin odak noktası 11 Ekim 2022 tarihinde açılış özeti sunulan SEC davasıdır. Grayscale mücadele ederek GBTC’yi bir Spot Bitcoin ETF’e dönüştürmek için elinden geleni yapacağını söylüyor. Eğer bunu başarabilirse bu hem GBTC hem de kripto paraların geri kalanı için harika bir olay olacak. Peki davada şu an son durum ne?

“SEC kısa bir süre önce cevap özetini sundu ve şu anda SEC’e 13 Ocak 2023’te sunulması gereken cevabımızı hazırlıyoruz – nihai yazılı özetler 3 Şubat 2023’te sunulacak. Kısa bir süre sonra, sözlü argümanları dinlemek ve davayı karara bağlamak üzere üç yargıçtan oluşan bir heyet seçilecektir. D.C. Temyiz Mahkemesi’nin güçlü, sağduyulu ve zorlayıcı yasal argümanlarımızı kabul edeceğinden eminiz.

Peki GBTC bir spot Bitcoin ETF’e dönüşmezse ne olacak?

“İlgili tüm mahkemelerdeki yasal mücadelemizde başarılı olamazsak – ve GBTC’nin makul bir zaman dilimi içinde bir ETF’ye dönüştürülmesine izin verecek yasal veya düzenleyici açıklık olasılığı olmadığı sonucuna varırsak – GBTC’nin sermayesinin bir kısmını hissedarlara iade etmek için diğer seçenekleri araştıracağız. Bu seçenekler arasında GBTC’nin tedavüldeki hisselerinin bir kısmı için ihale teklifi de yer alabilir. Şu anda böyle bir ihale teklifinin GBTC’nin tedavüldeki hisselerinin en fazla %20’si için yapılmasını bekliyoruz. Bunu kolaylaştırmak için iki ayrı onay almamız gerekecektir: İhale teklifinin tüm yatırımcılar için adil olmasını sağlamak amacıyla SEC’den ihale teklifleri için geçerli olan belirli gerekliliklerden muafiyet. SEC bu muafiyeti sağlamayabilir, bu durumda GBTC böyle bir ihale teklifini gerçekleştiremeyecektir.”

2023 için kripto para piyasalarına dair beklentileri neler?