Kripto para yatırımcıları bu gelişmeye odaklanmıştı. İşler daha da karışıyor ve sonuç pek iyi bitmeyebilir.

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Kripto para yatırımcıları Genesis’in Kasım ayındaki duyurusuyla adeta şok olmuştu ve Bitcoin sert biçimde düştü. Belirsizliğin ortasında Grayscale cephesinden yeni bir duyuru geldi. Artık Bitcoin için bir süredir ara verilen aşırı volatilite dönemine yeniden giriyor olabiliriz. Yatırımcıların tetikte olması gerekiyor. Ani düşüş veya yükselişler ilerleyen günlerde kesinlikle şaşırtıcı olmayacaktır.

Genesis Ne Oldu?

FTX çöküşüyle öldürücü darbeler alan Genesis aynı zamanda çatı şirketi DCG’yi de olumsuz etkiliyor. DCG aynı zamanda dünyanın en büyük kripto yatırım fonu şirketi olan Grayscale şirketinin de sahibidir. GBTC fonunda yaklaşık 10 milyar dolar değerinde Bitcoin var ve şirketin iflası ihtimali bile yatırımcıları tir tir titretmeye yetiyor. Bugün Grayscale cephesinde yeni bir gelişme oldu ve birkaç dakika önce DCG CEO’su Silbert bunu kişisel Twitter hesabından paylaşarak durumu teyit etti.

WSJ tarafından ortaya atılan iddia bir yatırımcı mektubuna dayandırılıyordu. Buna göre Grayscale Investments, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) spot Bitcoin borsa yatırım fonunu (ETF) onaylamayı reddetmesi halinde amiral gemisi Grayscale Bitcoin (GBTC) ürününün sermayesinin bir kısmını iade etme seçeneklerini araştırıyor.

Rapora göre seçeneklerden biri, şu anda net varlık değerine (NAV) göre %49 iskonto ile işlem gören GBTC hisselerinin %20’si için ihale teklif etmek. Grayscale İcra Kurulu Başkanı Michael Sonnenshein’in mektubu, en büyük borsalardan biri olan FTX’in çöküşünün ardından kripto endüstrisinde yaşanan çalkantılı bir ayın ardından hissedarlar arasındaki endişeleri hafifletmeye çalıştı.

Kripto Paralar Düşebilir

Dün paylaştığımız haberde DCG’nin de zor durumda olduğuna dair yalanlanamayan iddialardan bahsetmiştik. DCG ise Genesis’i 3AC iflasında destek olduklarını ancak FTX çöküşünün etkilerinin ortadan kaldırılabilmesi için acil 500 milyon dolara ihtiyaçları olduğunu açıklamıştı. Anlaşılan o ki kripto paralarda ani bir yükseliş dalgası başlamaz veya SEC aniden GBTC’nin Spot Bitcoin ETF’e dönüştürmesini onaylamazsa Grayscale ve DCG bu süreci atlatamayacak. DCG, Genesis’e iki kredi yoluyla yaklaşık 1,7 milyar dolar borçlu. İflası halinde kripto para dünyanın en büyük markalarını bir arada tutan çatı şirket çökecek. Bu durum kripto paraların %50’yi aşan kayıplar yaşamasına neden olabilir.

Şu anda GBTC hisseleri oluşturulabiliyor ancak itfa edilemiyor, yani yatırımcılar ellerindeki hisseleri yalnızca açık piyasada indirimli olarak satabiliyor. Tröst yıllık %2 ücret almaktadır. Sonnenshein mektupta, Grayscale’in GBTC hissedarlarına bir ihale teklifi veya ETF yoluyla sermaye iadesi yapamaması halinde, şirketin şu anda GBTC’yi bir spot Bitcoin ETF‘sine dönüştürmeyi başarana kadar devam eden bir itfa programı olmadan işletmeye devam etmeyi planladığını söyledi.

Tüm bu şartlar altında müşteri varlıklarının %20’si için ihale teklifi verilse de yeni yatırımcılar GBTC’yi riskli gördüğü için bu piyasalara girmeyecek. Son kripto çöküşü GBTC’yi de sarstığı için kurumsal yatırımcıların piyasaya girişinin önünde ciddi setler örülmesine neden oluyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.