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Önemli Gelişme: Biden Öncülüğünde Kripto Para Bildirisi!

Kripto paralar konusunda artık harekete geçiyorlar. Kripto endüstrisinin kötü oyuncularını iyi günler beklemiyor.
21:18
20 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

FTX olayının yankıları devam ediyor. Düzenleyiciler artık harekete geçti ve Biden’ın öncülük ettiği bildiri de bunu söylüyor. Bitcoin ve kripto para birimleri, büyük kripto borsası FTX’in çöküşünün ardından benzeri görülmemiş bir inceleme altına girdi. FTX ve kardeş şirketi Alameda Research tarafından kaybedildiği düşünülen para miktarının göz kamaştırıcı seviyelere ulaşması ve daha geniş kripto pazarını yutmakla tehdit etmesi nedeniyle, daha sıkı düzenleyici kontroller için yapılan çağrılar cevap buluyor.

G20 Kripto Para Açıklaması

Endonezya’da düzenlenen G20 sanayileşmiş ülkelerin son toplantısının ardından, toplantıya katılan ülkelerin liderleri hızla büyüyen Bitcoin ve kripto alanını yönetmek için uluslararası kurallara duyulan ihtiyacı “kritik” olarak nitelendirdi ve “finansal istikrara” yönelik potansiyel risklerin azaltılması gerektiğini söyledi. Aralarında ABD Başkanı Joe Biden’ın da bulunduğu G20 liderleri, bu hafta Endonezya’nın Bali kentinde yapılan toplantının ardından Beyaz Saray’ın internet sitesinde yayınlanan bir bildiride şunları söyledi;

“Riskler konusunda kamu bilinci oluşturmak, düzenleyici sonuçları güçlendirmek ve inovasyonun faydalarından yararlanırken eşit bir oyun alanını desteklemek kritik önem taşıyor. FSB’nin ‘aynı faaliyet, aynı risk, aynı düzenleme’ ilkesine dayalı olarak kripto varlık faaliyetlerinin düzenlenmesi için kapsamlı bir uluslararası çerçeve oluşturulmasına yönelik önerdiği yaklaşımı memnuniyetle karşılıyoruz”.

Bildiri Beyaz Saray’ın internet sitesinde yayınlandı.

Kripto Para Düzenlemesi

G20 liderleri stablecoinlere özellikle dikkat çekti. Potansiyel risklerin önlenmesi konusunda harekete geçilmesi vurgusunda bulundu. Özellikle Hindistan Başkanı kripto paraların küresel ölçekte regüle edilmesi konusunda birçok çağrıda bulunmuştu. FTX çöküşü bu süreci hızlandırmışa benziyor. G20 liderlerinin bildirisinde ayrıca şunlar yazıyor;

Stablecoinler dahil olmak üzere kripto varlık ekosisteminin yakından izlenmesini ve finansal istikrara yönelik potansiyel riskleri azaltmak için sağlam düzenleme, denetim ve gözetime tabi olmasını sağlamak şarttır.”

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen bu hafta yaptığı bir açıklamada FTX’in çöküşünün “kripto para piyasalarının daha etkin bir şekilde denetlenmesi gerektiğini gösterdiğini” söyledi ve geleneksel piyasalarda sunulan korumaların aynısının kripto varlıkları için de geçerli olması gerektiğini ekledi.

Syracuse Üniversitesi’nde kripto para ve blockchain teknolojisi konusunda uzmanlaşmış bir profesör olan Cristiano Bellavitis şunları söyledi;

“Bu, yoldaki bir tümsekten ya da yolun sonundan ziyade bir uyandırma çağrısıdır. Sektör finansal olarak çok büyük ancak çok sınırlı bir düzenlemeye sahip. Aynı sorunlar ana akım finans sisteminde yaşanmazdı. FTX’in çöküşü kripto endüstrisine olan güveni azaltacaktır, ancak bu endüstri ve blockchain teknolojisi burada kalacaktır. Daha fazla düzenleme ve daha net kurallar bu sektörün yapabileceklerini daha da güçlendirecektir.”

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