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Fetch ve AGIX gibi kripto paralar yapay zeka odaklı olduğu için devasa fiyat artışları gördü. Sırada bu altcoin var. Biraz önce yaptıkları duyurunun ardından fiyat aniden yükseldi. Yaklaşık 5 dakika önce yapılan paylaşıma göre en büyük altcoinlerden biri yapay zeka konusunda önemli adımlar atacak. Bunun sosyal medyada duyurulması nedeniyle fiyat artışı hızla başladı.

NEAR Neden Yükseliyor?

NEAR resmi hesabından dakikalar önce aşağıdaki paylaşım yapıldı ve duyurunun ardından altcoinin fiyatı hızla yükselmeye başladı. Eğer somut adımlar atılırsa NEAR yatırımcıları daha fazla kazanç elde edebilir. Duyuruda şunlar yazıyordu;

“NEARProtocol yeni nesil AI kullanım durumlarını güçlendiren bir altyapı olarak hizmet edebilir. Farklı uygulamalar ve protokoller tarafından açık, adil ve şeffaf bir şekilde kullanılabilen verilerin kurallarını ve fiyatlandırmasını belirlemek için bir değer katmanı oluşturur. Son zamanlardaki tüm #AI hype’ının ortasında, en çok kullanılan kripto-AI crossover uygulaması aslında #NEAR’daki en eski #Dapps’lerden biri. AlexSkidanov binlerce küresel çalışanın (~1 bin DAU) gerçek makine öğrenimi modellerini eğitmek için kullanılan milyonlarca veri noktasını (ortalama 100 bin günlük işlem) etiketlemesiyle neredeyse iki yıldır sessizce çalışıyor. Mart 2021’deki lansmanından bu yana NEARCrowd üzerinde sürekli olarak en çok kullanılan protokollerden biri olmuştur. NEARProtocol birkaç bin benzersiz cüzdanla günde 200 bine kadar işleme ulaşıyor! Kayıtlar halka yeniden açıldığında NEAR Crowd, #AI modellerini eğiten gerçek şirketlere gerçek değer katarken kripto kazanmanın en kolay yollarından biri olacak!”

Yapay Zeka Altcoinleri

Her dönemin farklı odak alanları oluyor. 2021 yılı sonunda metaverse çok büyük ilgi görüyordu ve SAND, MANA gibi altcoinlerin devasa fiyat artışları yaşadığını gördük. Şimdi de Kasım ayı sonundaki ChatGPT lansmanının ardından yapay zekaya ilgi artıyor. Fetch ve AGIX haftalardır aralıksız yükseliyor. Fiyatları neredeyse 10 katına çıktı ve yükseliş ivmelerini koruyorlar. Bugün NEAR da kervana katılmış gibi görünüyor.

Hali hazırda yapay zeka ile uğraştığını iddia eden yeni projeler de göreceğiz ve bunların birçoğunun balon olduğu daha sonra ortaya çıkacak. Bundan dolayı yeni ve iddialı projelere karşı temkinli yaklaşmanız gerekiyor. NEAR son yaptığı paylaşımda uzun süredir devam eden yapay zeka odaklı çalışmaları duyurduğu için bunun fiyata etkisi olduğunu gördük. Örneğin Justin Sun her zaman olduğu gibi hype’ı kaçırmamak için Tron tarafından yapay zeka çalışmaları yapılacağını söylemesine rağmen beklenen verimi alamadı.