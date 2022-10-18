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İçinde bulunduğumuz dönem kripto paraların kısa tarihinde ilk defa yaşanmıyor ve muhtemelen son da olmayacak. Geçmişte kripto paraların ciddi kayıplar yaşadığı dönemler oldu. Yatırımcılar ellerindeki altcoinlerin %98’i aşan kayıplar yaşadığını gördü. Bu kripto paraların bir kısmının değeri sıfıra gitti ve orada kaldı. Doğru projelere yatırım yapanlar ise sonraki boğa sezonunda portföyünün yüzlerce kat değerlendiğini gördü.

Bitcoin ve Geçmiş Ayı Piyasaları

Glassnode tarafından yayınlanan yeni bir rapor Bitcoin fiyatının tarihsel olarak düşük volatilite döneminde işlem gördüğünü söyledi. Buna ek olarak birçok on-chain ve off-chain ölçüm, kral kripto para birimi için yüksek volatilitenin yaklaştığına işaret ediyor. Bitcoin volatilitesi fiyatın aşağı veya yukarı yöne çift haneli hareketidir. Geçen haftadan önce, BTC piyasası alışılmadık derecede düşük bir fiyat volatilitesi gördü. Bu durum, önemli ölçüde istikrarsız olan daha geniş finansal piyasalarla (hisse senedi, kredi ve forex piyasaları) keskin bir tezat oluşturuyordu.

Glassnode’a göre, ayı piyasalarındaki tarihsel emsaller dikkate alınacak olursa, piyasadaki mevcut dalgalanma ile BTC başına fiyat, dalgalanma sakinleştiğinde herhangi bir yönde hareket edebilir. Glassnode ayrıca BTC’nin fiyat hareketi ile Düzeltilmiş Harcanan Çıktı Kâr Oranı (aSOPR) arasında önemli bir farklılık buldu. Bağlam için, metrik yükseliş trendinde tam olarak bir olduğunda, alıcılar dip seviyeyi satın alma eğiliminde olduğundan genellikle bir destek görevi görür. Tersine, aSOPR bir ayı piyasasında bire eşit olduğunda, yatırımcılar mevcut herhangi bir çıkış likiditesi için koşuştururken direnç görevi görür.

Kripto Paraların Geleceği

Mevcut piyasada, fiyat/aSOPR farklılaşması devam ediyordu. BTC‘nin fiyatı düştükçe, kaydedilen kayıpların hacmi de düşecektir. Glassnode’a göre bu durum, satıcıların mevcut fiyat aralığında tükendiğini gösteriyor. Glassnode “ufukta ya bir kırılma ya da başka bir ret” bekliyor. Glassnode, mevcut durumun 2015-2016 ve 2018-2019 yılları arasındaki BTC ayı piyasalarıyla aynı olduğunu tespit etti.

STH sahipleri için, 2015-2016 ayı piyasasında fiyat/aSOPR ayrışması meydana geldiğinde, alıcılar beklenen panik satışı yerine düşüşü satın aldı. Ancak, aynı durum 2018-2019 ayı piyasasında tekrarlandığında, satıcılar alıcıları aştı ve birçoğu piyasadan çıkmak istedi. Glassnode, mevcut piyasada STH-SOPR’nin bir kez daha kritik eşiğe yaklaştığını fark etti.

Glassnode, uzun vadeli BTC sahipleri için harcanan kârlılığın “tarihi düşük seviyelerde seyretmeye” devam ettiğini yazdı ve bu gelişme genellikle ayı piyasalarında artık dibe yaklaşıldığını gösterir.

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 19.176 dolardan alıcı buluyordu.