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Önce Binance Anlaşmıştı Şimdi de Bu Altcoin!

Dünya için küçük fakat "dijital vatandaşlar" için büyük bir adım. Birlikte çalışıyorlar yakında gelecek.
23:00
26 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance borsasının ocak ayında duyurduğu iş birliği anlaşmasının farklı bir versiyonunu bu altcoin imzaladı. Devletler kripto paralara odaklı çözümler için kripto endüstrisinden destek arıyor. Örneğin Ukrayna, Stellar ile çalışıyordu veya daha birçok ülke farklı projelerden yardım alıyor. ABD’nin bile CBDC konusunda danıştığı kripto projeleri bulunuyor. Çünkü blockchain teknolojisi kripto endüstrisi üzerine inşa edildi ve bu alandaki üstün eller kripto projelerinde görev yapıyor.

Ripple Ortaklık

Her ne kadar Ripple, XRP ile farklı şeyler olduklarını söylese de yatırımcılar farklı düşünüyor. Bu yüzden Ripple’ın başarıları aynı zamanda Ripplecoin olan XRP’nin başarıları olmalı. Bloomberg’den Joanna Ossinger’e verdiği demeçte, ülkenin BT ekibinin blockchain şirketi Ripple Labs ile aktif olarak çalıştığı Palau Cumhuriyeti başkanı Surangel S. Whipps Jr tarafından açıklandı. Burası İstanbul’daki birçok mahalleden daha az nüfusu olan 340 adadan meydana gelen 466 km²’lik ufak bir ülke. Ancak “devletlere çözüm sunma” noktasında Ripple için bir tecrübe olacağından dolayı ortaklık anlaşması önemli.

Batı Pasifik Okyanusu’ndaki Mikronezya bölgesinin bir parçası olan Palau’nun başkanı “yeni teknolojiden” yararlanmanın son derece önemli olduğunu söylüyor. Ayrıca bu çabaların örneklerinden biri olarak Dijital İkamet Yasası’nın kabul edilmesidir.

Başkan sözlerine şunları ekledi:

“Palau ayrıca, yakında başlatmayı umduğumuz ve ödemeleri kolay ve güvenli hale getirmeye yardımcı olacak ulusal stablecoin’in oluşturulmasını araştırmak için Ripple ile iş birliği konusunda bir adım atıyor.”

Binance Anlaşmıştı

Whipps Jr.ayrıca Palau’yu ziyaret eden ve dijital ikamet programı konusunda olası işbirliğini görüştüğü Binance CEO‘su Changpeng Zhao’nun desteğinin altını çizerek, dijital sakinler için Binance Pay ile kolay ödeme yöntemlerinin de üzerinde çalışıldığını açıkladı. Bunun da ötesinde Palau Başkanı, Ethereum (ETH) kurucu ortağı Vitalik Buterin ile sanal bir toplantı yaptığını ve R&S ID ekosistemini geliştirici topluluğuna açma seçeneğini tartıştıklarını söyledi.

Binance ile yapılan iş birliği sayesinde Palau ocak ayında, dijital vatandaşlara BNB Chain üzerinde NFT cinsinden kimlik kartları verilmesini öngören RNS Dijital İkamet programını duyurmuştu.

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