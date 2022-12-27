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Kurumsallaşan kripto endüstrisi geçtiğimiz yıl güçlü boğa sezonunun temelini oluşturdu. Ancak bir sorun var. Ayı piyasalarının zorlu şartlarında birçok kurumsal şirket iflas etti. Bugünlerde kripto para madencileri bu kervana katılıyor. Kısa süre önce yapılan duyuruya göre şirket, hisselerinin işleminin durdurulması için talepte bulundu.

Kripto Para Madencileri

Aylardır yüklü miktarda satış yapan ve kripto para piyasalarının daha büyük kayıplar yaşamasına neden olan madencilik şirketleri şimdi iflasın eşiğinde. Düşen ekipman fiyatları ve azalan karlılık kredi ödemelerinde yeni zorlukları beraberinde getirdi. Bitcoin madencisi Argo Blockchain, son yaptığı duyuruda çarşamba günkü açılışa kadar aksi yönde bir duyuru yapılmazsa Nasdaq‘ta işlemlerin geçici olarak askıya alınmasını talep etti. Yapılan açıklamada, işlemlerin çarşamba günü devam etmesinin beklendiği belirtildi.

İngiltere merkezli şirketin internet sitesinde bu ayın başlarında yanlışlıkla ABD’de 11. Bölüm iflas koruması için gönüllü olarak başvuruda bulunduğunu belirten taslak materyalleri yayınlamıştı. ARB koduyla bilinen hisse Londra Menkul Kıymetler Borsası’nda da işlem görüyor.

Madenciler Zor Durumda

Argo Blockchain bazı varlıklarını satarak bu süreci atlatmak için görüşmelere devam ettiğini raporlamıştı. Şirket 12 Aralık’ta yaptığı açıklamada, “Şirket, ABD’de gönüllü bir 11. Bölüm iflas başvurusu dışında işlemi tamamlayabileceğinden umutludur, ancak şirketin böyle bir başvurudan kaçınabileceğine dair bir güvence yoktur” dedi. Mevcut ortam kripto endüstrisindeki şirketlerin yeni yatırımlar almasına pek müsait değil. Argo Ekim ayında, bir finansman anlaşmasının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından para toplayamaması halinde nakit akışının negatif olacağı uyarısında bulunmuştu. Şirket o zaman yaptığı açıklamada, bu senaryoda faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacağını da belirtmişti. Eğer ciddi bir destek bulamazsa önümüzdeki haftalarda Argo için de kötü haberi duyabiliriz.

Kısa süre önce rakip madencilik şirketi Core Scientific iflas koruma başvurusunda bulunmuştu. Enerji fiyatlarındaki artış, Bitcoin madencilik karlılığının düşmesi ve Ethereum’un PoS konsensus mekanizmasına geçişi madencileri zor duruma soktu. Merge tarihinden bu yana madencilere gidecek 1,1 milyon ETH dolaşıma girmedi ve onun yerine 32 ETH stake eden doğrulayıcılara 1000 ETH ödül dağıtıldı.