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O Altcoin’de Balinalar Yeniden Harekete Geçti! Yükseliş Bekleniyor!

O altcoin'de balinalar yeniden harekete geçti. Coin'in borsalardaki arzının düşmüş olması da ileriye dönük olarak fiyatın yükseleceğine işaret ediyor olabilir.
10:00
9 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünyanın en büyük ikinci kripto parası olan Ethereum (ETH) da kripto para borsası FTX’in çöküşünün neden olduğu piyasa sarsıntısının ortasında fiyatı bin 200 dolara doğru hareket ettiren güçlü bir satış baskısı altında kaldı. ETH, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 4,21 yükselişle bin 281 dolardan işlem görürken veriler balinaların yeniden harekete geçtiğini gösteriyor.

Ethereum Balinaları Alım Yapıyor

Ethereum için on-chain (zincir üstü) göstergeleri yeni ilginç gelişmelere işaret ediyor. Geçtiğimiz yıl boyunca Ethereum’daki köpekbalığı ve balina seviyesi cüzdanlardaki ETH miktarının büyük bir kısmının satıldığı görülmüştü. Ancak geçen ay, FTX’in çöküşünden bu yana söz konusu cüzdanlardaki trendde ilginç bir tersine dönüş söz konusu oldu.

Kripto para borsası FTX’in çöküşünden bu yana, 100 ila 1 milyon ETH tutan tüm Ethereum cüzdanları, toplam ETH arzının yüzde 1,36’sını alarak cüzdanlarına ekledi. Ethereum’un büyük cüzdanlarındaki bu sıçrama ileriye dönük olarak yükseliş işareti olarak değerlendirildi.

Ethereum’un Sosyal Hacmi, Hakimiyeti ve Borsalardaki ETH Arzı

15 Eylül’de gerçekleşen The Merge etkinliğinden bu yana sosyal medyada Ethereum’u çevreleyen tartışmaların düştüğü görüldü. Ekim ayının sonlarından bu yana sosyal medyada Ethereum’la ilgili tartışmalarının ilk 100 varlık arasında en düşük yüzdeye gerilediği görüldü. Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment, konuya ilişkin yaptığı son analizinde şunları belirtti:

The Merge etkinliğinden bu yana düşen ilgi eksikliği, balinaların çok az dirençle fiyatları yukarı taşıyabileceğinin ve bunu bir yükseliş ölçütü haline getirebileceğinin göstergesidir.

Ethereum için bir diğer yükseliş göstergesi de kripto para borsalarından bulunan ETH arzının geçen ay büyük ölçüde düşmüş olması. Toplam ETH arzının yalnızca yüzde 12,1’i kripto para borsalarında bulunuyor ve bu oran şu anda son 4 yılın en düşük seviyesinde. Son 13 ayda borsalardaki ETH arzında yüzde 75’lik bir düşüş görüldü. Tüm bu ETH’lerin kripto para borsalarına akmaya başlaması fiyat üzerinde oldukça güçlü bir satış baskısına neden olabilir. Ancak Santiment’a göre göstergeler bunun tam tersine işaret ediyor:

Borsalardaki ETH arzı ne kadar düşerse, bir dibe yaklaşıldığına dair o kadar iyi bir durum ortaya çıkabilir. Bu nedenle, bu gösterge kesinlikle Ethereum için bir yükseliş göstergesi olarak değerlendirilmeli.

FTX’in çöküşü sırasında trader’ların fiyatın düşeceği öngörüsü ile Ethereum‘da ağırlıklı olarak short (kısa) pozisyon aldıkları görüldü. Bu durum, borsalardaki ETH likidasyonlarında önemli artışa neden olurken beklendiği gibi ETH’de yüzde 17’lik bir fiyat artışı yaşandı. Şu anda ETH’nin fonlama oranı nötr ve bir sonraki likidasyonların hangi yönde gerçekleşeceğini söylemek mümkün değil.

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