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NFT Piyasasında Taşlar Yerinden Oynuyor: Bitcoin Ağı Ethereum’u Geride Bıraktı

Özet

  • NFT piyasası son dönemde önemli gelişmelere tanıklık ediyor.
  • Buna göre Bitcoin ağı Ethereum'u NFT satışlarında geride bırakmayı başardı.
  • Bununla birlikte son dönemde GameFi alanı hız kesmeden ilgi çekmeye devam ediyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

NFT piyasası, yükselen kripto para piyasasında yeni ortaya çıkan iki oyuncunun Ethereum‘un daha önce hakim olduğu NFT piyasasında hafif bir değişim yaşadı. Bu hafta; Solana ve Bitcoin ağlarında yer alan NFT koleksiyonları Bitcoin ekosisteminin belirli günlerde Ethereum ekosistemini geride bırakması ve Solana ekosisteminin üçüncü pozisyonu yakalamasıyla ilerleme kaydetmeye devam ediyor.

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Bitcoin Ağı Ethereum’u Geride BıraktıNFT Piyasası Neden Yükseliyor?

Bitcoin Ağı Ethereum’u Geride Bıraktı

NFT veri platformu CryptoSlam verilerine göre, 12 Aralık’ta Bitcoin ağı 24 saatlik satış hacminde Ethereum’u geride bırakmayı başardı. Bitcoin ekosisteminde yaşanan NFT satışları çeşitli Bitcoin Ordinals NFT’lerinin milyonlarca dolarlık değer kazanması ile 24 milyon doları aştı. Bitcoin ağı aynı zamanda 30 günlük satış hacmi gibi verilerde de Ethereum ekosistemini geride bıraktı ve Ethereum ağında yaşanan 373 milyon dolarlık satışına karşılık Bitcoin 463 milyon doların üzerinde satış elde etti.

Tüm bu gelişmelerle birlikte Ethereum ağında kullanıcıların beğenisine sunulan Matr1x Kuku ve Pudgy Penguins gibi NFT koleksiyonlarının alıcılar tarafından yoğun bir ilgi görmesi ile birlikte ağda NFT satışları günlük verilerde 16 milyon doları aştı.

Ayrıca veriler, Solana ağının 24 saatlik satış hacminde 6 milyon doların üzerinde bir rakamla üçüncü sırada yer aldığını gösteriyor. Solana’nın hacmi esas olarak Tensorians NFT koleksiyonu DeGods NFT koleksiyonu ve Gaimin Gladiators tarafından ele alınmış durumda.

NFT Piyasası Neden Yükseliyor?

Bitcoin, NFT piyasasında son zamanlarda kazançlar elde ederken ağ hala Ethereum ağında 41 milyar doların üzerinde olan tüm zamanların satış rekorunu geçmekten uzak bir seviyedi. Şu sıralar Bitcoin ağı tüm zamanların NFT satışında 1 milyar dolar elde etti ve altıncı sırada yer alıyor.

NFT piyasasında yaşanan bu olumlu gelişmeler ise özellikle kripto para piyasasında yaşanan yükselişlerin ardından geldi. Yatırımcılar kar realizasyonları ve özellikle Ethereum ve Solana gibi Layer-1 projelerin yükselişinden kaynaklı önemli bir kullanıcı sayısına ulaştı.

Son zamanlarda GameFi alanında yaşanan çılgınlık gün geçtikçe devam ederken, özellikle Ethereum ağında yer alan GameFi projelerinin token planları bu satışların artmasına ve yatırımcıların geleceğe dair önemli kararlar almasına neden oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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