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Kripto para piyasası hala FTX krizinin etkisinden kurtulmaya çalışırken, önde gelen bir analist bu hafta izlenmesi gereken 3 altcoin’i paylaştı.

LTC ve ADA: Yola Devam!

Devasa kayıplar, kripto paralara olan güveni zedeledi. Bu nedenle yatırımcılar risk teşkil eden birçok projeden uzak duruyor. Kıdemli analist Paul Leo’nun listesindeki ilk altcoin Litecoin (LTC). Litecoin, son dönemdeki şaşırtıcı rallisi ile piyasa değeri bakımından Shiba Inu’yu (SHIB) geçmeyi başardı. LTC uzun süredir yatay yönde hareket ediyordu. Halving etkinliği yaklaşırken, LTC piyasasın odak noktası olmaya devam ediyor. LTC, Bitcoin’e (BTC) karşı bir yılın en yüksek fiyatını kaydederken, projeye bir gün içinde 1 milyar dolardan fazla sermaye aktı. Özellikle, LTC 100 dolar seviyesini hedeflediğinden, gözler Ağustos 2023’te gerçekleşecek olan bir sonraki halving etkinliğinde. Uzmanlara göre yoğun bir birikim sürecinin ardından LTC, yeni zirvelere ulaşabilir. Litecoin 77 dolardan işlem görüyor ve aylık en yüksek seviyesi olan 82 dolara ulaştıktan sonra yine yeni zirveleri hedefliyor. Önde gelen analistlerden Rekt Capital, LTC’nin daha fazla toparlanması için 67 doların üzerinde kalması gerektiğini belirtti. Ayrıca, LTC teknik analizi de yükselişe işaret ediyor.

Analistin listesindeki ikinci altcoin Cardano (ADA). Cardano’da beklentiler, esas olarak ağın sürekli gelişim süreciyle bağlantılı. Birçok projenin yanı sıra, ağın temel teknolojisi olan Lace, cüzdan odak noktası oldu. Aynı zamanda, ağda 1.000’den fazla proje inşa edilmiş ve Cardano’da 106 proje başlatılmış durumda. ADA cüzdanlarının sayısı 3,7 milyonu aştı. Yalnızca Kasım ayında 100.000’in üzerine yeni adres oluşturuldu. Aynı zamanda, Cardano 55 milyondan fazla işlem kaydederken, akıllı sözleşme özelliği 3.700’den fazla plutus komut dosyasına sahip. Bu doğrultuda Cardano, geliştiriciler için Plutus DApp kaynak sayfasını da kullanıma sundu.

DOGE: Her An Sürprize Hazır!

Analistin listesindeki son altcoin Dogecoin (DOGE). Meme coin, son zamanlarda olumlu haberler karşısında yükseliş trendi çizgisinde yer aldı. Özellikle, DOGE topluluğu varlığa daha fazla kullanım ve işlevsellik sağlamak için harekete geçtiğinde, ralli kaçınılmaz oldu. Daha önce bildirildiği üzere, Ethereum (ETH) kurucu ortağı Vitalik Buterin ve Tesla CEO’su Elon Musk’ın Dogecoin‘e yönelik yeni güncellemeler için bir araya gelmeyi ve çalışmayı planladıkları bildirildi. Musk, devasa rallilere yol açan tweet’leriyle DOGE’nin sıkı bir destekçisi oldu.

Aynı zamanda Musk, Twitter’ı satın aldığından beri, DOGE’nin sosyal medya platformuyla olası entegrasyonu hakkında spekülasyonlar ortaya çıktı. DOGE, son 24 saatte yaklaşık %7 artışla an itibariyle 0,10 dolardan işlem görüyor. DOGE, 12.9 milyar dolarlık bir piyasa değeri ile yatırımcının gözdesi olmaya devam ediyor. Muk’tan gelecek yeni müjdeler DOGE fiyatına tekrar ivme kazandırabilir. Aynı zamanda, Dogecoin topluluğu, 1 dolar seviyesini hedeflerken iyimserliğini sürdürüyor. Geçen haftaki Finbold raporuna göre, DOGE yatırımcıları kriz ve kötü koşullar altında en az stresli kripto sahipleri arasında yer alıyor..