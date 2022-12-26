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Ne SHIB! Ne LUNC! Analistler Büyük Müjdeyi Verdi! 4 Altcoin 2023’te Destan Yazacak!

Kripto paralar ayı piyasasının pençesinden kurtulmaya çalışırken, uzmanlar bir sonraki boğa döngüsünde yeni zirvelere çıkabilecek 4 altoin'e dikkat çekti. 
13:45
26 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto paralar ayı piyasasının pençesinden kurtulmaya çalışırken, uzmanlar bir sonraki boğa döngüsünde yeni zirvelere çıkabilecek 4 altoin’e dikkat çekti.

SOL ve AVAX: Dipten Alım Fırsatı!

Coingape analistlerinin paylaştığı listenin başından Solana (SOL) yer alıyor. Geçen yıl %10.000’in üzerinde bir artışla Solana, yatırımcının odak noktası olmuştu. Ethereum’un en büyük rakibi olarak nitelendirilen Solana, çok sayıda yatırımcıyı kendine çekti. Akıllı sözleşmeler her iki blok zinciri tarafından da destekleniyor. Ancak Ethereum’a kıyasla Solana, çok daha hızlı işlem süreleri ve daha ucuz işlem maliyetleri sunuyor. Solana, an itibariyle 11,31 dolardan işlem görüyor. SOL’un piyasa değeri 4 milyar dolar. 24 saatlik işlem hacmi %18,46 düştü ve an itibariyle 133 milyon dolar. Dolaşımdaki arz yaklaşık 367.056.407 SOL. Solana, FTX krizi nedeniyle büyük darbe aldı. Ancak uzmanlara göre, önümüzdeki boğa koşusunda SOL yeni zirvelere çıkabilecek projelerden biri.

Listedeki ikinci altcoin Avalanche (AVAX). Proje, ekosistemin işlevi ve  blockchain platformları açısından Ethereum’a rakip konumda.  Avalanche blok zinciri, bir dizi blok zinciri projesini desteklemek için Ethereum’a benzer akıllı sözleşmeler kullanır. AVAX, bu süreçte birçok güncellemeler gerçekleştirdi. Eşsiz sistemi nedneiyle Avalanche, güvenli olarak kabul edilebilir. Avalanche’a göre platformu, sistemi diğer blok zincirlerinden %51 saldırılara karşı daha az duyarlı hale getiren daha sağlam güvenlik önlemlerini destekliyor. Avalanche an itibariyle 11.70 dolardan işlem görüyor. Piyasa değeri ise 3.6 milyar. AVAX’ın 24 saatlik işlem hacmi %76.25 arttı ve an itibariyle 104 milyon dolar. Aynı zamanda, dolaşımdaki arz yaklaşık 311.578.962 AVAX.

LTC ve AXS: Önemli Katalizörler Var!

Analistlerin listesindeki bir sonraki altcoin Liteoin (LTC). Uzmanlar bir dönem  Bitcoin’in altın, LTC’nin ise gümüş olduğuna dikkat çekiyordu. LTC, Charlie Lee tarafından geliştirildi ve Bitcoin’den sadece iki yıl sonra 2011’de piyasaya sürüldü. Litecoin. başlangıçta, geliştiriciler arasında Bitcoin’in aşırı derecede merkezileştiğine dair endişeleri gidermek için yaratıldı. Litecoin’de having olayına çok kısa bir süre kaldı. Bu yüzen analistler büyük oranda bir fiyat artışı bekliyor. Litecoin an itibariyle  69,05 dolardan işlem görüyor. Piyasa değeri ise 5,8 milyar dolar. 24 saatlik işlem hacmi %151,7 arttı ve an itibariyle 408 milyon dolar. Aynı zamanda, dolaşımdaki arz yaklaşık 71.912.055 LTC. Listedeki son altcoin. Axie Infinity (AXS).

Proje,  en iyi bilinen blockchain tabanlı oyunlardan biri konumunda. AXS, Mart 2018’de Sky Mavis tarafından oluşturuldu. Ethereum tabanlı ERC-20 token’ları kullanan oyun en iyi metaverse  projelerinden biridir. Bu oyunun amacı, oyuncuların NFT oynaması, basması ve toplamasıdır. Axie Infinity, an tibariyle  6,89 dolardan işlem görüyor.  Piyasa değeri ise 1,8 milyar dolar. 24 saatlik işlem hacmi %54,23 arttı ve an itiabriyle 43 milyon dolar. Aynı zamanda, dolaşımdaki arz yaklaşık 99.634.148 AXS. Uzmanlara göre, AXS bir sonraki boğa döngüsünde yeniden rekor seviyelere ulaşabilir.

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