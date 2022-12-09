Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) yerinde sayarken, 5 altcoin son günlerde sergiledikleri performans ile haftanın en çok kazananlar listesinde zirvede yer aldı.

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Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) yerinde sayarken, 5 altcoin son günlerde sergiledikleri performans ile haftanın en çok kazananlar listesinde zirvede yer aldı.

AXS ve TWT, Zirvede Yer Alıyor!

Listedeki ilk altcoin Axie Infinity (AXS). Blockchain tabanlı altcoin günlük grafikte küçük düzeltmeler yaşamasına rağmen, son yedi gün içinde %16’nın üzerinde artış kaydetmeyi başardı. AXS, an itibariyle 8.04 dolardan işlem görüyor. Son günlerde artan işlem hacmi kaydetmesiyle birlikte, 5 Aralık tarihli bir Finbold raporu, AXS’in 24 saat içinde neredeyse %24 arttığını ortaya koyuyor. Kripto para piyasası alarm verirken, AXS’deki ralli ekosistemdeki yeni güncellemelere bağlanabilir. Listedeki ikinci altcoin Trust Wallet Token (TWT). Yatırımcılar kendi cüzdanlarındaki varlıklarını güvence altına almaya çalışırken, kripto para borsası FTX’in çöküşünden yararlanan projeler arasında TWT yer alıyor.

Çöküşün ardından Binance CEO’su Changpeng Zhao, yatırımcıları kripto paralarının güvenliğini sağlamak için Trust Wallet’ı kullanmaya teşvik etti. Sonuç olarak, TWT son bir haftada %11’in üzerinde artış kaydederek yükseliş ivmesini sürdürdü. Altcoin, an itibariyle 2,66 dolardan işlem görüyor. Bir noktada, özellikle kripto borsaları rezerv kanıtlarını yayınlamaya başladıktan sonra, TWT fiyatının düşebileceğine dair endişeler var.

SNX ve EOS: Güncellemeler!

Listedeki üçüncü altcoin ise Sentetik (SNX). Merkeziyetsiz likidite protokolü, bir hafta içinde yaklaşık %11,20 arttı. SNX, an itibariyle 1,91 dolardan işlem görüyor. Uzmanlara göre SNX’in sağlam temelleri var ve son zamanlarda yeni projelere odaklandı. Yakın zamanda duyurulan ortaklıklar ve güncellemeler ile ağ geliştirme faaliyetini hızlandırdı. Mevcut yükseltme, takas ücretlerini önemli ölçüde azaltacak ve fiyatı etkilemesi muhtemel bir faktör olan SNX üzerinden işlem yollarının sayısını artıracak.

Listedeki dördüncü altcoin Stacks (STX). Stacks ağı, proje tarafından duyurulan güncelleme haberleri sayesinde ivme kazandı. STX, Stacks ekosistemi için bir yardımcı program token’ı konumunda ve kullanıcıların ağ etkinliği ve sözleşme yürütme için ödeme yapmasına olanak tanır. Haftalık grafikte STX %10.44 yükseldi ve an itibariyle 0.26 dolardan işlem görüyor. Mevcut ralli, geliştiricilerin dApp’lerin Stacks blok zincirinde çalışmasına izin verecek bir yükseltme olan Stacks 2.0 üzerinde çalışırken geldi. Listedeki son altcoin ise EOS. EOS, an itibariyle 1,02 dolardan işlem görüyor. Altcoin,son bir haftada yaklaşık %10,08 arttı. EOS, Ağustos ayında ağı yeniden markalaştırarak bağımsız hale getirmek için Antelope protokolünü başlatma planlarının duyurulmasından bu yana yükseliş ivmesini sürdürmeyi başardı