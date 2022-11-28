Geçen yılki Bitcoin (BTC) boğa piyasasının sona ereceği tarihi doğru tahmin eden stratejist, Ethereum tabanlı bir altcoin'in ivme kazanacağını iddia ediyor.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçen yılki Bitcoin (BTC) boğa piyasasının sona ereceği tarihi doğru tahmin eden stratejist, Ethereum tabanlı bir altcoin’in ivme kazanacağını iddia ediyor.

LINK: Staking Geliyor!

Sektörde Pentoshi olarak bilinen analist, 657.500 Twitter takipçisine, merkeziyetsiz oracle ağı Chainlink’te (LINK) teknik görünümün yükselişe işaret ettiğini iddia etti. Uzman ayrıca, LINK ekosistemindeki önemli bir katalizöre dikkat çekti. Pentoshi’ye göre, LINK güçlü bir toparlanma yaşadı. Piyasadaki krizlere rağmen hiçbir zaman yeni dip seviyelere düşmedi. LINK ayrıca, önemi destek seviyelerini ve düşük seviye aralığını korumayı başardı. Önümüzdeki iki hafta içinde hayata geçecek staking sayesinde, LINK daha iyi bir performans gösterecek.

Analistin grafiğine baktığında, 9,63 dolarlık hedefine doğru toparlanmadan önce, stratejist LINK için 6,60 dolar seviyesine hafif bir düşüş öngörüyor. LINK an itibariyle 6.72 dolardan işlem görüyor. Bu, altcoin için %45’ün üzerinde bir artış potansiyeli olduğunu gösteriyor. Yakın tarihli bir Chainlink blog gönderisine göre, LINK için beta staking’in 6 Aralık’ta Ethereum (ETH) ana ağında yayınlanması planlanıyor. Staking, LINK sahiplerinin Chainlink’in oracle hizmetlerinin güvenliğini artırmaya yardımcı oldukları için ödüller kazanmalarına olanak tanır. Yatırımcılar, katılmak için LINK token’larını akıllı sözleşmede taahhüt etmek zorunda kalacaklar, böylece satışa sunulan LINK arzını azaltacaklar.

LINK, Yatırımcıların Tercihi Olmaya Devam Ediyor!

Pentoshi, LINK konusunda iyimser olsa da, diğer kripto stratejisti Cheds, piyasa değerine göre 23 sırada yer alan LINK’in hala geniş bir aralıkta işlem gördüğünü vurguluyor. LINK‘in yedi aylık bir yatay aralıkta işlem gördüğünü iddia eden uzman herhangi bir ralli öngörmediğini belirtti. Yaptırdığı trader anketlerine göre haftalık kripto para sepeti oluşturan ve bu sepetlerinin oldukça iyi performans göstermesiyle bilinen Real Vision Bot isimli portföy uzmanı akıllı bot, son kripto para sepetini paylaştı.

Botun sağladığı son veriler, Ethereum’un (ETH) yatırımcının ilk tercihi olduğuna işret ediyor. Rapora göre, ETH’den sonra, treader’lar blockchain ölçeklendirme çözümü Polygon’u (MATIC) tercih ediyor. Bitcoin (BTC) üçüncü sırada yer alırken, dördüncü sırada Circle’ın stablecoin’i USD Coin (USDC) bulunuyor. LINK ise 8. sırada yer alıyor. Uzmanlar LINK konusunda iyimserliğini koruyor.