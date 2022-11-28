Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Ne LUNC Ne Ethereum! Bu Altcoin’de Büyük Gün Açıklandı! Analistten Bomba Yorum!

Ne LUNC Ne Ethereum! Bu Altcoin’de Büyük Gün Açıklandı! Analistten Bomba Yorum!

Geçen yılki Bitcoin (BTC) boğa piyasasının sona ereceği tarihi doğru tahmin eden stratejist, Ethereum tabanlı bir altcoin'in ivme kazanacağını iddia ediyor. 
17:30
28 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçen yılki Bitcoin (BTC) boğa piyasasının sona ereceği tarihi doğru tahmin eden stratejist, Ethereum tabanlı bir altcoin’in ivme kazanacağını iddia ediyor.

LINK: Staking Geliyor!

Sektörde Pentoshi olarak bilinen analist, 657.500 Twitter takipçisine, merkeziyetsiz oracle ağı Chainlink’te (LINK)  teknik görünümün yükselişe işaret ettiğini iddia etti. Uzman ayrıca, LINK ekosistemindeki önemli bir katalizöre dikkat çekti. Pentoshi’ye göre, LINK güçlü bir toparlanma yaşadı. Piyasadaki krizlere rağmen hiçbir zaman yeni dip seviyelere düşmedi. LINK ayrıca, önemi destek seviyelerini ve  düşük seviye aralığını korumayı başardı. Önümüzdeki iki hafta içinde hayata geçecek  staking sayesinde, LINK daha iyi bir performans gösterecek.

Analistin grafiğine baktığında, 9,63 dolarlık hedefine doğru toparlanmadan önce, stratejist LINK için 6,60 dolar seviyesine hafif bir düşüş öngörüyor. LINK an itibariyle 6.72 dolardan işlem görüyor. Bu, altcoin için  %45’ün üzerinde bir artış potansiyeli olduğunu gösteriyor. Yakın tarihli bir Chainlink blog gönderisine göre, LINK için beta staking’in 6 Aralık’ta Ethereum (ETH) ana ağında yayınlanması planlanıyor. Staking, LINK sahiplerinin Chainlink’in oracle hizmetlerinin güvenliğini artırmaya yardımcı oldukları için ödüller kazanmalarına olanak tanır. Yatırımcılar, katılmak için LINK token’larını akıllı sözleşmede taahhüt etmek zorunda kalacaklar, böylece satışa sunulan LINK arzını azaltacaklar.

LINK, Yatırımcıların Tercihi Olmaya Devam Ediyor!

Pentoshi, LINK konusunda iyimser olsa da, diğer kripto stratejisti Cheds, piyasa değerine göre 23 sırada yer alan LINK’in hala geniş bir aralıkta işlem gördüğünü vurguluyor. LINK‘in yedi aylık bir yatay aralıkta işlem gördüğünü iddia eden uzman herhangi bir ralli öngörmediğini belirtti.  Yaptırdığı trader anketlerine göre haftalık kripto para sepeti oluşturan ve bu sepetlerinin oldukça iyi performans göstermesiyle bilinen Real Vision Bot isimli portföy uzmanı akıllı bot, son kripto para sepetini paylaştı.

 Botun sağladığı son veriler, Ethereum’un (ETH) yatırımcının ilk tercihi olduğuna işret ediyor. Rapora göre, ETH’den sonra, treader’lar blockchain ölçeklendirme çözümü Polygon’u (MATIC) tercih ediyor. Bitcoin (BTC) üçüncü sırada yer alırken, dördüncü sırada Circle’ın stablecoin’i USD Coin (USDC) bulunuyor. LINK ise 8. sırada yer alıyor.  Uzmanlar LINK konusunda iyimserliğini koruyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
İlgili Yazılar
Açıklandı! Efsane Analist: DOGE Yıl Sonunda Bu Zirvelere Ulaşabilir!
Açıklandı! Efsane Analist: DOGE Yıl Sonunda Bu Zirvelere Ulaşabilir!
ABD’li Ünlü Finans Uzmanından Çarpıcı DOGE ve Musk Yorumu: Asla!
ABD’li Ünlü Finans Uzmanından Çarpıcı DOGE ve Musk Yorumu: Asla!
Gözler FUD’un Zirve Yaptığı O Altcoin’de! Tüm Rakiplerini Geride Bıraktı!
Gözler FUD’un Zirve Yaptığı O Altcoin’de! Tüm Rakiplerini Geride Bıraktı!
DOGE ve SHIB’i Unutun! Tecrübeli Analist: Bu Meme Coin Patlamaya Hazır!
DOGE ve SHIB’i Unutun! Tecrübeli Analist: Bu Meme Coin Patlamaya Hazır!
Son Dakika! Yaprak Dökümü Devam Ediyor! Devasa Borsa Kapısına Kilit Vuruyor!
Son Dakika! Yaprak Dökümü Devam Ediyor! Devasa Borsa Kapısına Kilit Vuruyor!
Son Dakika! Dev Platformdan Endişe Yaratan Karar: 17 Altcoin!
Son Dakika! Dev Platformdan Endişe Yaratan Karar: 17 Altcoin!
Vitalik Buterin ve Justin Sun Gibi İsimlerin O Altcoin İçin İflas Açıklaması Yapması Ortalığı Karıştırdı!
Vitalik Buterin ve Justin Sun Gibi İsimlerin O Altcoin İçin İflas Açıklaması Yapması Ortalığı Karıştırdı!
Yaptığı Çıkışla Bir Kez Daha Dikkat Çeken O Altcoin İçin Kafaları Karıştıran Veri Akışı!
Yaptığı Çıkışla Bir Kez Daha Dikkat Çeken O Altcoin İçin Kafaları Karıştıran Veri Akışı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Güncel NFT Haberleri
Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat! Bu Etkinliği Gözlerine Kestirdiler!
DeFi ve NFT Büyümesi Darbe Alırken; ADA Fiyatı, Sahipleri İçin Kısa Vadeli Bir Soluklanma Sağladı!
Opensea NFT Pazarında Analiz Nasıl Yapılır? Opensea Kullanımı 2
Opensea NFT Pazarında Al Sat İşlemleri Nasıl Yapılır? Opensea Kullanımı 3
Sosyal Medya Platformu Instagram’dan NFT Hamlesi; Influencerlar İle Anlaşıyor!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022